Der Sommer ist vorbei und eine Klimaanlage wird in den nächsten sieben Monaten wohl nicht benötigt, allerdings ist es ratsam, für die nächste Hitzeperiode schon jetzt vorzusorgen. Während die wohl beste mobile Klimaanlage, also die Midea PortaSplit, im Sommer noch für 1.199 Euro unters Volk gebracht wurde, zahlst du jetzt nur noch 799 Euro – also 400 Euro weniger!

Midea PortaSplit bei eBay für 799 Euro (zum Angebot)

mit Gutschein PALETTI25 – nur noch bis zum 24. September

– nur noch bis zum 24. September Verkauf durch Prosatech GmbH – gewerblich – 99,5 Prozent positive Bewertungen

Versand inklusive

Wir haben die Midea PortaSplit selbst im Einsatz

Wenn Fabian von Zuhause aus arbeitet, sorgt er im Dachgeschoss für eine angenehme Umgebungstemperatur – mit der Midea PortaSplit. Das Highlight: Die PortaSplit, der Name sagt es schon, besteht aus Innen- und Außengerät, sodass nur das leise Innengerät im Wohnraum steht. Ein dünner Schlauch führt zum Außengerät, das den Kompressor enthält und auch zur Montage am Fenster geeignet ist.

Für die bestmögliche Kühlung sollte die Durchführung für den Schlauch gut abgedichtet werden. Fabian hat sich ein Holzbrett mit Loch gebastelt, wobei für diese Lösung ein Rollo zwingend notwendig ist, um die Hitze auszusperren. Das sieht dann so aus:

Mit 12.000 BTU Kühlleistung lässt sich der Wohnraum ziemlich schnell abkühlen. In Fabians Beispiel: Das 18 Quadratmeter große Dachgeschoss wurde in kurzer Zeit von 26 Grad auf angenehme 21 Grad gekühlt. Der Stromverbrauch liegt dabei je nach Kühlleistung und Modus zwischen 300 und 800 Watt. Mit einem Balkonkraftwerk oder einer PV-Anlage kann man die Stromkosten natürlich senken, da im Sommer immer genügend Solarenergie vorhanden ist.

Midea PortaSplit jetzt im Angebot kaufen

Wenn du dich schon jetzt auf die nächste Hitzeperiode vorbereiten möchtest, kaufe eine Klimaanlage antizyklisch im Herbst oder Winter. Dann ist die Anlage in den ersten Monaten zwar arbeitslos, allerdings musst du in der Hochsaison nicht um eine mobile Klimaanlage kämpfen. Im Sommer 2025 war die Midea PortaSplit lange Zeit ausverkauft oder nur zu massiv überhöhten Preise zu bekommen.

Wie gut ist der Preis?

799 Euro inklusive Speditionsversand ist ein sehr gute Preis. Im Hitzesommer 2025 sind die Preise auf bis zu 1.600 Euro gestiegen, wobei der durchschnittliche Marktpreis in den letzten 6 Monaten bei 907,13 Euro lag.