iOS 26.1 Beta 1: Alle Neurungen im Überblick

Nachdem Apple das große Update auf iOS 26 für alle zum Download bereitgestellt hat, geht es jetzt weiter mit dem Feinschliff. Mit iOS 26.1 Beta 1 startet die neuste Testversion, die einige Änderungen im Gepäck hat. Darauf kannst du dich freuen.

Apple Intelligence : ‌Apple Intelligence‌ ist jetzt auf Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell) und Vietnamesisch verfügbar.

: ‌Apple Intelligence‌ ist jetzt auf Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell) und Vietnamesisch verfügbar. AirPods Live-Übersetzungen : Die Funktion Live-Übersetzung unterstützt in iOS 26.1 weitere Sprachen, darunter Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch (sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Mandarin). Leider ist die Funktion in der EU weiteren nicht verfügbar.

: Die Funktion Live-Übersetzung unterstützt in iOS 26.1 weitere Sprachen, darunter Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch (sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Mandarin). Leider ist die Funktion in der EU weiteren nicht verfügbar. Telefon-App : Fortan sind auch die Ziffern im Liquid Glass-Design gestaltet.

: Fortan sind auch die Ziffern im Liquid Glass-Design gestaltet. Apple Music : Um noch einfacher zwischen Songs zu wechseln, kannst du im Musik-Player einfach nach rechts oder links wischen.

: Um noch einfacher zwischen Songs zu wechseln, kannst du im Musik-Player einfach nach rechts oder links wischen. Fotos-App : Der Player für die Medienwiedergabe wurde überarbeitet, ebenso ist die Navigationsleiste etwas matter, wodurch sie auf hellem Hintergrund besser zu erkennen ist.

: Der Player für die Medienwiedergabe wurde überarbeitet, ebenso ist die Navigationsleiste etwas matter, wodurch sie auf hellem Hintergrund besser zu erkennen ist. Kalender-App : In der Kalender-App werden in einigen Ansichten nun Ereignisse aus verschiedenen Kalendern mit einem farbigen Hintergrund angezeigt.

: In der Kalender-App werden in einigen Ansichten nun Ereignisse aus verschiedenen Kalendern mit einem farbigen Hintergrund angezeigt. Safari: Die Tab-Leiste in Safari ist breiter und hat weniger Abstand zu den Rändern.

Wann erscheint iOS 26.1?

Ein genaues Release-Datum gibt es nicht, allerdings rechne ich damit, dass das Update gegen Ende Oktober veröffentlicht wird.