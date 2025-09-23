iOS 26.1 Beta 1: Alle Neurungen im Überblick

Nachdem Apple das große Update auf iOS 26 für alle zum Download bereitgestellt hat, geht es jetzt weiter mit dem Feinschliff. Mit iOS 26.1 Beta 1 startet die neuste Testversion, die einige Änderungen im Gepäck hat. Darauf kannst du dich freuen.
- Apple Intelligence: Apple Intelligence ist jetzt auf Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell) und Vietnamesisch verfügbar.
- AirPods Live-Übersetzungen: Die Funktion Live-Übersetzung unterstützt in iOS 26.1 weitere Sprachen, darunter Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch (sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Mandarin). Leider ist die Funktion in der EU weiteren nicht verfügbar.
- Telefon-App: Fortan sind auch die Ziffern im Liquid Glass-Design gestaltet.
- Apple Music: Um noch einfacher zwischen Songs zu wechseln, kannst du im Musik-Player einfach nach rechts oder links wischen.
- Fotos-App: Der Player für die Medienwiedergabe wurde überarbeitet, ebenso ist die Navigationsleiste etwas matter, wodurch sie auf hellem Hintergrund besser zu erkennen ist.
- Kalender-App: In der Kalender-App werden in einigen Ansichten nun Ereignisse aus verschiedenen Kalendern mit einem farbigen Hintergrund angezeigt.
- Safari: Die Tab-Leiste in Safari ist breiter und hat weniger Abstand zu den Rändern.
Wann erscheint iOS 26.1?
Ein genaues Release-Datum gibt es nicht, allerdings rechne ich damit, dass das Update gegen Ende Oktober veröffentlicht wird.
Kommentare 4 Antworten
Ich habe das Gefühl, dass erstmal die Batterie länger durchhalten sollte. Die sinkt gefühlt sehr schnell ab!
Dass die Zahlen bei Telefon noch nicht in Liquid Glas sind, ist eigentlich peinlich… Aber vielleicht ist Telefon das einzige, wo das Glas sich kurz verändern muss.
Ja mein iPhone 15 Pro wird sehr schnell sehr warm und man kann die Prozente purzeln sehen. Entweder buged iOS oder einige Apps spinnen. Hab schon adaptive Leistung aktiviert. Bringt aber nix.
Weiß jemand, wie man die Zeilenhöhe in der Mailappübersicht wieder verringern kann?
Geht mir ganz genauso. Der Akku meine 16 Pro Max hielt vor dem Update auf iOS 26 so ziemlich genau zwei Tage. Jetzt schaffe ich es nicht mal bis zum späten Nachmittag, ohne geändertes Nutzerverhalten versteht sich…