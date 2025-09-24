WhatsApp übersetzt jetzt Nachrichten

WhatsApp (App Store-Link) verbindet über 3 Milliarden Menschen in mehr als 180 Ländern – jeden Tag. Doch obwohl die App vieles einfacher macht, gibt es nach wie vor eine große Hürde: die Sprache. Ob bei der Planung eines Urlaubs mit Freunden im Ausland oder dem Kontakt zu internationalen Kolleginnen, manchmal versteht man einfach nur Bahnhof. Genau das will WhatsApp jetzt ändern.

Mit der neuen Funktion zur Nachrichtenübersetzung kannst du ab sofort ganz einfach Sprachbarrieren überwinden. Ohne Umwege, direkt im Chat.

So kannst du Nachrichten in WhatsApp übersetzen

Wenn du eine Nachricht in einer fremden Sprache bekommst, musst du sie nur lange gedrückt halten und auf „Übersetzen“ tippen. Wähle die gewünschte Sprache aus, egal ob du eine Nachricht verstehen oder selbst besser formulieren willst, und schon erscheint die Übersetzung. Die Sprache lässt sich herunterladen, damit du sie künftig noch schneller nutzen kannst. Die Funktion funktioniert in Einzelchats, Gruppenchats und Kanälen.

Wenn du ein Android-Smartphone nutzt, gibt es sogar noch mehr: Du kannst automatische Übersetzungen für komplette Chatverläufe aktivieren, sodass alle neuen Nachrichten in diesem Chat automatisch in deine Sprache übersetzt werden.

Übersetzung mit Datenschutz

Auch bei der Übersetzung bleibt der Datenschutz ein zentrales Thema: Alle Übersetzungen finden direkt auf deinem Gerät statt. Das bedeutet: Niemand, auch WhatsApp nicht, kann sehen, was du übersetzt.

Verfügbarkeit

Die Funktion wird ab sofort schrittweise eingeführt:

Android : Startet mit 6 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch

: Startet mit 6 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch iPhone: Unterstützt zum Start über 19 Sprachen

Auf dem iPhone nutzt WhatsApp die Übersetzen-App von Apple, die genau diese 19 Sprachen unterstützt.

Jetzt noch besser kommunizieren

Mit der neuen Übersetzungsfunktion macht WhatsApp Schluss mit Sprachbarrieren. Egal ob im Alltag, auf Reisen oder im Kontakt mit internationalen Communities: Du bleibst in Verbindung, ohne Wörterbuch oder Umweg über eine Übersetzungs-App.