Die besten Deals der Smart Home Tage bei tink.de

Der Smart Home Online-Shop tink.de veranstaltet aktuell wieder seine Smart Home Tage und bietet zahlreiche Produkte von Herstellern wie Eufy, Nuki, Anker, Philips Hue oder Bosch günstiger an. Alle Angebote könnt ihr auf der Aktionsseite selbst entdecken. Wir haben euch darüber hinaus unsere sechs Highlights herausgesucht und stellen diese noch einmal etwas genauer vor.

Smarte Türschlösser zum Sparpreis kaufen

Los geht es mit dem Budget-Türschloss von Aqara. Das U200 haben wir seit rund einem Jahr an unserem Büro montiert und haben bisher keine wesentlichen Probleme festgestellt. Es funktioniert zuverlässig und so wie es soll. Für 189,95 Euro erhaltet ihr ein Bundle, das neben dem Smart Lock auch das praktische Keypad samt Fingerabdrucksensor und Apple Home Key bietet. Dazu gibt es eine NFC-Schlüsselkarte und, warum auch immer, ein smartes Leuchtmittel von Aqara. Ein richtig starkes Bundle. (zum Angebot)

Der Preis des Nuki Smart Lock Pro erscheint dagegen irrsinnig hoch. 329 Euro für das Bundle mit einem Keypad sind deutlich mehr, als man bei Aqara bezahlt. Dafür bietet das Nuki mit seinem schlanken und aus Aluminium gefertigten Gehäuse das mit Abstand beste Design auf dem Markt. Die Installation ist kinderleicht und die Nuki-App für die Nutzung des Smart Locks optimiert. Außerdem steht für den Hersteller aus Österreich der Datenschutz an erster Stelle. Man kann fast sagen: Das Nuki ist das iPhone der Smart Locks. (zum Angebot)

Praktisches Zubehör mit Matter

Heute Morgen war es bei uns in Bochum schon richtig frisch. 8 Grad pünktlich zum Herbstanfang. Da muss man sich langsam auch Gedanken um die Heizung machen. Falls ihr noch Thermostate smart machen wollt, ist das Tado X eine hervorragende Empfehlung. Nicht unbedingt über die Tado-App gekoppelt, sondern dank Matter over Thread direkt mit dem Smart Home System eurer Wahl. Auch hier ist das Design richtig klasse, aus einem klassischen Thermostat an der Heizung wird ein optisches Highlight. Ein einzelnes Tado X bekommt ihr derzeit für 54,95 Euro. (zum Angebot)

Wo wir gerade bei Matter sind: tink.de hat auch die passenden Zwischenstecker. Wenn euch Energiemessung und optische Feinheiten wie ein LED-Ring wichtig sind, dann greift ihr zum Shelly Plug S. Die dritte Generation mit Matter bietet euch zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Das 6er-Pack bekommt ihr für 99,95 Euro (zum Angebot). Wenn euch einfaches Ein- und Ausschalten genügt, dann greift ihr zu den Tink Basis Smart Plugs mit Matter, die gibt es im 4er-Set für 42,99 Euro (zum Angebot).

Der perfekte Begleiter im Doppelpack

Ich hatte sie in den Anker-Deals bereits aufgeführt, hier will ich sie aber nicht vergessen. Die Anker 545 Nano Powerbank mit 10.000 mAh und einem integrierten USB-C-Kabel gibt es bei tink.de im Doppelpack für 49,95 Euro. Für 25 Euro bekommt ihr einen prima Begleiter, der vor allem für iPhones mit USB-C eine echte Bereicherung ist. (zum Angebot)

Bitte beachtet, dass bei tink.de Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro anfallen. Ab einem Bestellwert von 99 Euro oder mit einer kostenlosen Plus-Mitgliedschaft ist der Versand zu euch nach Hause kostenlos.