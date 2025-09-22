Anker Prime: Neue 14-in-1 Docking Station ist jetzt verfügbar

Prime ist die Serie für besonders leistungsstarke Produkte von Anker. Nach der Ankündigung und Präsentation auf der IFA ist die neue 14-in-1 Anker Prime Docking Station jetzt verfügbar. Mit einem Preis von 349,99 Euro (Amazon-Link) ist sie nicht unbedingt günstig, dafür bringt sie aber eben auch erstklassige Performance und jede Menge Möglichkeiten mit.

Das kompakte Aluminium-Gehäuse vereint 14 Schnittstellen für Highspeed-Laden und schnelle Datenübertragung. Sie unterstützt 8K-Displays sowie ein Triple-Monitor-Setup mit 8K und zweimal 4K. Zu den Schnittstellen gehören unter anderem vier USB-C-Anschlüsse mit bis zu 140 Watt Leistung und 10 Gigabit pro Sekunde, drei USB-A-Ports, zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, DisplayPort 1.4, 2.5G RJ45, SD/TF 3.0 sowie ein Audio-Port.

Anker Prime Docking Station bietet integriertes Display

Besonders praktisch: Die Anschlüsse verteilen sich auf Vorder- und Rückseite. Während hinten vor allem die Anschlüsse für die Monitore zu finden sind, gibt es vorne drei USB-C-Ports, die SD-Kartenleser und den Anschluss für kabelgebundene Kopfhörer. Außerdem gibt es vorne einen kleinen Bildschirm, der Ladeleistung, Display-Performance, Lüftermodus, Einstellungen oder einfach nur die Uhrzeit anzeigt. Die Bedienung erfolgt über einen kleinen Drehknopf an der rechten Seite.

Falls euch das ein bisschen zu klein ist, könnt ihr den neuen Anker Dock Manager installieren. Dort kann man unter anderem die Auflösungen der angeschlossenen Bildschirme verwalten oder die Ladeleistung der einzelnen Ports überwachen. Auch zukünftige Firmware-Updates können über den Anker Dock Manager installiert werden.

Klar ist: Die neue 14-in-1 Anker Prime Docking Station stellt man sich nicht auf den Schreibtisch, nur weil man ein paar zusätzliche USB-C-Anschlüsse braucht. Dieses Gadget richtet sich ganz klar an Schreibtische, auf denen mehr als ein Monitor steht.