Statik MagStack Slim Pro: Doch nicht so praktisch wie gedacht

USB-C-Kabel, die einfach aufgerollt und magnetisch zusammengehalten werden, gibt es schon seit einiger Zeit. Gestört hat mich dort bisher, dass die Magnete nicht sonderlich stark waren und das Kabel immer „aufeinander“ aufgerollt wurde. Keine Ahnung, wie ich das anders beschreiben soll.

Auf der IFA habe ich das magnetische MagStack Slim Pro Kabel von Statik entdeckt. Es handelt sich um ein zwei Meter langes Flachbandkabel, das ganz klassisch aufgerollt werden kann. Ich habe die zwei Meter lange Variante mitbekommen, kaufen kann man bisher aber nur die ein Meter lange Variante. Entweder für 19,99 Euro plus Versand beim Distributor Technik-Direkt, oder für 27,90 Euro bei Galaxus.

Mein erster Gedanke war: Das könnte praktisch sein. Nach dem Auspacken musste ich aber relativ schnell feststellen, dass die ganze Geschichte doch nicht so praktisch ist. Immerhin: Das Statik MagStack Slim Pro scheint relativ feste Magnete zu haben, das aufgerollte Kabel hält nämlich ziemlich fest zusammen. Das ist aber leider eine der wenigen positiven Feststellungen.

Leider habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass das Kabel ziemlich schwer ist. Es bringt 120 Gramm auf die Waage. Zum Vergleich: Ein ähnlich langes USB-C-Kabel ohne Magnet-Funktion wiegt nur 75 Gramm. Natürlich sprechen wir hier nicht von Kilogramm, aber es ist ein spürbarer Unterschied.

Das Aufwickeln des Statik MagStack Slim Pro ist alles andere als einfach

Über den Gewichtsunterschied hätte ich vielleicht noch hinweggesehen können, zumal es ja irgendwie schon ordentlicher aussieht. Eine andere Sache hat mich viel mehr gestört: Das Aufrollen des Kabels. Während man normale Kabel einfach aufwickelt, muss das MagStack Slim Pro fein säuberlich aufgerollt werden. Auch hier reden wir nur von einigen Sekunden, aber das macht man ja immer und immer wieder.

Trotz des recht hohen Preises von 20 Euro für das 100 Zentimeter lange Kabel wird auch nur eine maximale Leistung von 100 Watt unterstützt, für das große MacBook Pro ist das beispielsweise nicht ausreichend.

Dieses Kabel bleibt mein Favorit

Mein Favorit bleibt weiterhin das Anker Powerline III Flow mit seiner weichen Silikonaußenhülle. Es fühlt sich einfach fantastisch an, ist schnell aufgewickelt und verheddert nicht. Leider setzt Anker für seine Neuerscheinung auch nur noch auf Nylon-Kabel. Die USB-C-Version des Powerline III Flow gibt es mittlerweile nur noch in Schwarz, auf der Anker-Webseite ist sie sogar komplett verschwunden.