Payback-App verwaltet fortan auch andere Kundenkarten

Mehr als 34 Millionen Deutsche sammeln fleißig Payback Punkte, wobei über 16 Millionen bereits die praktische Payback App (App Store-Link) nutzen. Jetzt gibt es ein neues Feature, das den Alltag noch bequemer macht: Ab sofort kannst du auch andere Kundenkarten in der Payback App speichern.

Egal ob IKEA Family, Bahn.Bonus, ADAC oder die Kundenkarte vom Lieblingsbuchladen – mit dem neuen Card Manager werden all deine Kundenkarten digital an einem Ort gesammelt. Und das Beste: Die Funktion funktioniert auch für Programme, die keine Payback Partner sind. Damit kannst du dein klassisches Portemonnaie getrost öfter zu Hause lassen.

So fügst du Kundenkarten zum Payback Wallet hinzu

Öffne die Payback App Tippe im unteren Menü auf „Karte + PAY“ Swipe nach links zum Tab „Card Manager“ Wähle „+ Kundenkarte hinzufügen“ Such dir dein Programm aus oder gib es manuell ein Karte scannen oder Daten selbst eintippen – fertig!

Daniel Pfeifer, Director Global Consumer bei Payback, erklärt:

„Diese Funktion ist so einfach wie genial. Wir helfen Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, ihren Alltag noch einfacher zu gestalten. Sie haben so jederzeit alle ihre Kundenkarten in der App dabei, um sie direkt im Geschäft vorzeigen zu können. Mit diesem Service wird die Payback App immer mehr zur Super-App und zum Dreh- und Angelpunkt für smartes Shoppen.“

Wer viel unterwegs ist oder Ordnung im Geldbeutel liebt, wird das neue Feature nicht mehr missen wollen.