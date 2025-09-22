appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 22. September (1 News)

+++ 10:12 Uhr – Auslosung des Wochenend-Gewinnspiels +++
Am Wochenende haben wir ein Ladegerät von Ugreen verlost. Liviu als Engelskirchen wusste nicht nur die richtige Antwort (Frankfurt), sondern hatte auch Glück und wurde von der Losfee gezogen.
Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.
Am Wochenende haben wir ein Ladegerät von Ugreen verlost. Liviu als Engelskirchen wusste nicht nur die richtige Antwort (Frankfurt), sondern hatte auch Glück und wurde von der Losfee gezogen.
Anzeige