OpenAI: Rollout von GPT-5.1-Upgrade in ChatGPT ist gestartet

Chatbot soll intelligenter und unterhaltsamer werden

ChatGPT auf dem iPhone

Das KI-Unternehmen OpenAI ist schon seit einigen Jahren mit dem hauseigenen Chatbot ChatGPT (App Store-Link) am Markt vertreten. Nun hat man den Rollout der neuesten Version von GPT-5, GPT-5.1, bekanntgegeben.

Die Veröffentlichung von GPT-5.1 in ChatGPT hat bereits begonnen. GPT-5.1 soll ein Upgrade des GPT-5-Serie sein, das den Chatbot des Unternehmens intelligenter und unterhaltsamer machen soll. Die beiden neuen Modelle des Releases – GPT-5.1 Instant und GPT-5.1 Thinking – bringen laut OpenAI Verbesserungen beim logischen Schlussfolgern, beim Befolgen von Anweisungen sowie bei Klarheit und Tonfall. Das sind die Spezifikationen


  • GPT-5.1 Instant ist jetzt intelligenter und kann Anweisungen besser befolgen.
  • GPT-5.1 Thinking (OpenAIs fortschrittlichstes Reasoning-Modell) ist jetzt leichter zu verstehen, schneller bei einfachen Aufgaben und ausdauernder bei komplexen Aufgaben.
  • GPT-5.1 Auto leitet weiterhin jede Anfrage an das dafür am besten geeignete Modell weiter, so dass User in den meisten Fällen überhaupt kein Modell auswählen müssen.

Darüber hinaus wird bald auch GPT-5-Pro auf GPT-5.1-Pro aktualisiert. Wer sich für die Sicherheit von ChatGPT interessiert: Im Rahmen der Sicherheitsprüfungen hat OpenAI auch einen Nachtrag zur System Card veröffentlicht, der weitere Details zum Sicherheitsansatz in GPT-5.1 beschreibt.

Beide Modelle noch in dieser Woche verfügbar

Beide Modelle werden diese Woche für ChatGPT-Nutzer und -Nutzerinnen eingeführt und kurz darauf auch für die API verfügbar sein. GPT-5 (Instant, Thinking und Pro) bleibt für drei Monate in ChatGPT unter dem Dropdown-Menü „Alte Modelle“ für Personen mit kostenpflichtigem Abonnement verfügbar, damit sie Zeit haben, die Modelle zu vergleichen und sich in ihrem eigenen Tempo daran zu gewöhnen.

Außerdem erweitert OpenAI die voreingestellten Persönlichkeiten (Standard, Freundlich, Effizient, Professionell, Aufrichtig, Skurril) und führt ein Experiment für neue Möglichkeiten ein, den Stil von ChatGPT direkt über die Einstellungen fein abzustimmen. Mehr Details finden sich im OpenAI-Blog, zudem gibt es einen Beitrag von OpenAIs CEO of Applications Fidji Simo auf Substack zum Thema Personalisierung.

‎ChatGPT
‎ChatGPT
Download QR-Code
‎ChatGPT
Entwickler: OpenAI
Preis: Kostenlos+

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

