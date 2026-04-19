Die Highlights der Woche: Ein Event jagt das nächste

Ich freue mich ja jedes Mal über Einladungen auf Events. Grundsätzlich hat man bei einem Vorab-Test deutlich mehr vom Gerät, bei einem Event steht aber das Networking im Vordergrund. Gerade bei den ganzen asiatischen Herstellern ist es dann doch nett, auch mal ein Gesicht zum Namen hinter den vielen E-Mails zu erhalten.

Aktuell jagt mal wieder ein Event das nächste. Freddy war Anfang des Monats bei Navee in München, ich danach wenig später bei Anker Solix in Amsterdam und bei Mova in Hamburg. Nun atmen wir etwas durch. Erst einmal ist Freddy eine Woche im Urlaub, dann bin ich an der Reihe. Aufgrund dessen müssen wir in der zweiten Aprilhälfte für zwei Events absagen – alles bringt man dann doch nicht unter einen Hut. Für Mai sind aber schon die nächsten vier Termine geplant.

Ich versuche, einen Trip in eine größere Stadt nicht ganz ungenutzt zu lassen, was das Rahmenprogramm anbelangt. In Hamburg habe ich beispielsweise einen Abstecher zu Tigermedia gemacht, die Firma hinter der Tigerbox. Und das hat sich gelohnt: Es gab nicht nur interessante Einblicke in die Software-Entwicklung und anstehende Releases, ich habe zusätzlich auch noch ein größeres Gewinnspiel klar gemacht. Mehr dazu vermutlich im Mai – zusammen mit einem großen Update für die Tigerbox mini.

Nur einen Wunsch hätte ich noch an die Hersteller: Ihr seid doch auch ganz gut vernetzt. Versucht doch bitte, euch zumindest ein kleines bisschen abzusprechen, was Ort und Datum von Events angeht. Gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten zu sein, ist mindestens genauso schwierig, wie am Anfang und am Ende einer Woche am gleichen Ort zu sein. Da lobe ich mir doch die Hersteller, die bereits jetzt anklopfen und fragen, wann uns denn eine Abendveranstaltung rund um die IFA am besten passen würde – und da reden wir von Anfang September.

Wie ihr seht – es ist wieder einiges los. Und das freut uns sehr, denn am Ende springt so noch ein bisschen mehr spannender Content für euch heraus. Vielleicht nicht direkt rund um ein Event, aber mindestens als direktes Resultat daraus.

Neues aus dem Hueblog

Natürlich waren wir auch rund um Philips Hue wieder für euch auf Spurensuche. Neu ist das Update auf Version 5.65 der Hue-App, welches neben mehr Optionen für den Hue KI Assistent auch eine einfache Verwaltung der Systemzugriffe durch Drittanbieter ermöglicht. Mehr dazu findet ihr natürlich im Hueblog.

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