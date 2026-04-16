Pluribus: Dreharbeiten für zweite Staffel starten im Herbst

Ich hatte mir die erste Staffel von Pluribus mehr oder weniger spontan am Flughafen für die Reise zur CES nach Las Vegas heruntergeladen. Was soll ich euch groß sagen? Nach zwei Langstreckenflügen habe ich den Science-Fiction-Hit auf Apple TV bereits komplett durchgeschaut. Und ich war begeistert.

Am Ende der ersten Staffel dürften sich wohl alle eine Frage gestellt haben: Wann geht es in Pluribus mit der zweiten Staffel weiter? Eine Fortsetzung wurde bereits versprochen, genauere Angaben zum Zeitplan gab es bisher aber nicht. Das ändert sich jetzt durch Aussagen von Darstellerin Karolina Wydra, die in Pluribus das „Wesen“ Zosia spielt (rechts im Titelbild).

Karolina Wydra kann es jedenfalls kaum erwarten, ihre Kollegen wieder am Set zu sehen. Gegenüber einem Filmmagazin sagt sie: „Also, ich weiß nicht, wann genau wir uns alle wiedersehen, aber ich kann es kaum erwarten. Ich zähle schon die Tage. Irgendwann im Herbst ist es soweit.“

Nachdem es bislang noch nicht einmal einen Termin für die Dreharbeiten gab, soll es nun also noch im Herbst dieses Jahres weitergehen. Damit gibt es doch noch Hoffnungen, dass die zweite Staffel von Pluribus noch im kommenden Jahr bei Apple TV landet.

Darum solltet ihr euch Pluribus anschauen

Pluribus verfolgt nicht die üblichen Konzepte des klassischen Weltuntergangs. Stattdessen rückt die Serie die leisen, schleichenden Veränderungen in den Mittelpunkt – gesellschaftlich, technologisch und zwischenmenschlich. Insbesondere der letzte Punkt spielt in Pluribus eine ziemlich große Rolle – und wird von den verschiedenen Charakteren ganz unterschiedlich wahrgenommen. Selten habe ich bei einer Serie in den letzten Jahren so mitgefiebert und war so gespannt, wie es denn nun weitergeht. Nur in einer Folge herrschte gähnende Langeweile und Leere – aber auch das dürfte von den Machern so beabsichtigt gewesen sein.