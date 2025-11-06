Apple ist weiterhin dabei, die von der EU im Digital Markets Act festgelegten Vorgaben umzusetzen. Das führt bekanntlich dazu, dass einige Funktionen, die außerhalb der EU verfügbar sind, es nicht nach Europa schaffen. Mit dem Update auf iOS 26.2 könnte nun eine beliebte Funktion innerhalb der EU abgeschaltet werden, die sich auf die Synchronisierung des Wi-Fi zwischen iPhone und Apple Watch bezieht.
Wie Apple dem französischen Magazin Numerama mitteilte, wird das iPhone ab iOS 26.2 nicht mehr in der Lage sein, Wi-Fi-Details mit der Apple Watch zu synchronisieren. In dem Text heißt es:
„Apple teilte Numerama mit, dass es beschlossen habe, die WLAN-Synchronisierung zwischen einem iPhone und einer Apple Watch in Europa zu deaktivieren, um der Forderung der Europäischen Kommission nicht nachkommen zu müssen, die das Unternehmen bis Ende 2025 dazu zwingen will, das WLAN des iPhones für Zubehör von Drittanbietern zu öffnen.“
Diesen Schritt will Apple nicht gehen und gibt an, dass dies nötig sei, um die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Das Unternehmen erklärt es mit einem Beispiel:
Ein Wettbewerber wie Meta könnte die WLAN-Verbindung zwischen einem iPhone und einer Meta Ray-Ban-Brille nutzen, um den WLAN-Verlauf des Nutzers einzusehen und so zu erfahren, wo sich dieser zu welcher Zeit aufgehalten hat, um dann gezielte Werbung anzubieten.
Um nun nicht in den Konflikt mit der EU zu geraten und sich dem DMA gegenüber konform zu verhalten, hat Apple sich nun dazu entschieden, die Verbindung zwischen iPhone und Watch zu kappen, die es ansonsten für Drittanbieter hätte replizieren müssen.
Live Übersetzen kommt für die AirPods
Mit iOS 26.2 wird aber in der EU nun immerhin die Live-Übersetzen-Funktion für die AirPods eingeführt. Diese Funktion war in den USA und anderen Ländern bereits mit iOS 26 ausgerollt worden, konnte aber aufgrund der Regelungen des DMA zunächst nicht innerhalb der EU verfügbar gemacht werden. Apple teilte dazu mit:
„Die Live-Übersetzung auf AirPods wurde für Nutzer in der EU aufgrund zusätzlicher technischer Arbeiten verzögert, die erforderlich waren, um die Anforderungen des Gesetzes über digitale Märkte zu erfüllen.“
Mit iOS 26.2 soll es nun aber soweit sein.
Kommentare 3 Antworten
Bei Android und dessen Smartwaches geht das aber oder? Für 60-70% (je nach Statistik) scheint das dann ja eher nebensächlich zu sein und kein Grund das Betriebssystem zu wechseln.
Habe eher das Gefühl, Apple versucht durch das Verzögern und Streichen von Funktionen unter dem Vorwand von Datenschutz Stimmung gegen die EU zu machen. Geht denen letztendlich auch nur ums Geld, das denen ohne derartige Abschottung durch die Lappen geht.
Dennoch nur einer der Gründe dafür! Den ich sogar für berechtigt halte! Facebook hat schon immer auf dubiose Weise Informationen über den einzelnen Nutzer erhalten… Die EU scheint jedoch seltsamerweise machtlos zu sein… Mir reicht die Bluetooth-Synchronisation. Warum sollte Apple aktiv Stimmung gegen die EU machen, das würde nur sinnlos Geld kosten und niemandem was bringen. Und dass eine Menge Entscheidungen durch die EU nicht ganz durchdacht stattfinden… Dürfte auch klar sein. Da wird selten zuende gedacht….Bsp. einheitliches Ladekabel? Aber…. Apple hat es mal wirklich vermasselt mit Funktionen abschaffen… Sie haben damals beim X die 3D-Touch-Funktion eiskalt deaktiviert x.X sowie die Apple Watch 3 mitten im Gerätezyklus aus der Unterstützung geschmissen… Also Apple streicht Funktionen, aber eben nicht, um irgendwo Stimmung zu machen. Mfg
Und Apple nutzt die Daten nicht? Wer‘s glaubt …