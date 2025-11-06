Apple ist weiterhin dabei, die von der EU im Digital Markets Act festgelegten Vorgaben umzusetzen. Das führt bekanntlich dazu, dass einige Funktionen, die außerhalb der EU verfügbar sind, es nicht nach Europa schaffen. Mit dem Update auf iOS 26.2 könnte nun eine beliebte Funktion innerhalb der EU abgeschaltet werden, die sich auf die Synchronisierung des Wi-Fi zwischen iPhone und Apple Watch bezieht.

Wie Apple dem französischen Magazin Numerama mitteilte, wird das iPhone ab iOS 26.2 nicht mehr in der Lage sein, Wi-Fi-Details mit der Apple Watch zu synchronisieren. In dem Text heißt es:

„Apple teilte Numerama mit, dass es beschlossen habe, die WLAN-Synchronisierung zwischen einem iPhone und einer Apple Watch in Europa zu deaktivieren, um der Forderung der Europäischen Kommission nicht nachkommen zu müssen, die das Unternehmen bis Ende 2025 dazu zwingen will, das WLAN des iPhones für Zubehör von Drittanbietern zu öffnen.“

Diesen Schritt will Apple nicht gehen und gibt an, dass dies nötig sei, um die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Das Unternehmen erklärt es mit einem Beispiel:

Ein Wettbewerber wie Meta könnte die WLAN-Verbindung zwischen einem iPhone und einer Meta Ray-Ban-Brille nutzen, um den WLAN-Verlauf des Nutzers einzusehen und so zu erfahren, wo sich dieser zu welcher Zeit aufgehalten hat, um dann gezielte Werbung anzubieten.

Um nun nicht in den Konflikt mit der EU zu geraten und sich dem DMA gegenüber konform zu verhalten, hat Apple sich nun dazu entschieden, die Verbindung zwischen iPhone und Watch zu kappen, die es ansonsten für Drittanbieter hätte replizieren müssen.

Live Übersetzen kommt für die AirPods

Mit iOS 26.2 wird aber in der EU nun immerhin die Live-Übersetzen-Funktion für die AirPods eingeführt. Diese Funktion war in den USA und anderen Ländern bereits mit iOS 26 ausgerollt worden, konnte aber aufgrund der Regelungen des DMA zunächst nicht innerhalb der EU verfügbar gemacht werden. Apple teilte dazu mit:

„Die Live-Übersetzung auf AirPods wurde für Nutzer in der EU aufgrund zusätzlicher technischer Arbeiten verzögert, die erforderlich waren, um die Anforderungen des Gesetzes über digitale Märkte zu erfüllen.“

Mit iOS 26.2 soll es nun aber soweit sein.