Wenn bei dir Zuhause das Internet und Wi-Fi besonders schnell und zuverlässig sein soll, ist Wi-Fi 7 die aktuell beste Wahl. Wenn die Router dann noch Tri-Band beherrschen, ist man bestens gerüstet. Und genau diese Technik bietet der TP-Link Deco BE65 Mesh-Router, der aktuell im 3er-Set besonders günstig angeboten wird. Im Amazon-Blitzangebot ist der Preis auf 475,15 Euro (Amazon-Link) gefallen, wobei man zuvor 559 Euro bezahlen musste. Optional gibt es das 2er-Set für 375 Euro.

Das sind schon richtig gute Preise, denn Wi-Fi 7 Router mit Tri-Band kosten normalerweise deutlich mehr. Eero verkauft das 3er-Set zum Beispiel für 799,99 Euro, Netgear will für das 3er-Set 713,90 Euro haben.

Das bietet der TP-Link Deco BE65

Mit dem Deco BE65 bekommst du ein leistungsstarkes Wi-Fi-7-Mesh-System für das ganze Haus, das nicht nur modern aussieht, sondern auch technisch überzeugt. Es kombiniert das neue 6-GHz-Band, 320 MHz Kanalbreite und 4K-QAM – das sorgt für eine Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 11 Gbit/s über 6 Streams.

Das Deco-System baut ein einheitliches Netzwerk auf, bei dem alle Geräte automatisch die beste Verbindung wählen. Dank intelligenter AI-Roaming-Technologie wanderst du mit deinem Smartphone oder Laptop von Raum zu Raum – und das WLAN bleibt stark und stabil, ganz ohne Verbindungsabbrüche.

Volle Power mit 2,5-Gbit/s-LAN-Ports

Der Deco BE65 ist auch für Highspeed-LAN-Fans gemacht: Vier 2,5-Gbit/s-Anschlüsse holen das Maximum aus deinem Internetanschluss raus. Hier kannst du Computer, Konsolen oder Smart-TVs direkt mit voller Geschwindigkeit über Kabel anbinden. Darüber hinaus steht ein USB3-Port bereit.

Mit Wi-Fi 7 und dem Deco BE65 bist du bestens gerüstet für Streaming, Gaming, Smart-Home und Co. Das System bietet:

Echte Tri-Band-Performance mit Wi-Fi 7

Ultrahohe Geschwindigkeiten bis 11 Gbit/s

Nahtloses Mesh-WLAN mit AI-Roaming

Vier 2,5-Gbit/s-Ports für Highspeed-LAN

USB 3.0 für Cloud-Feeling daheim

Was ist Tri-Band und welche Vorteile gibt es?

Ein Tri-Band-Router bietet im Vergleich zu herkömmlichen Single- oder Dual-Band-Routern mehrere Vorteile, insbesondere in Haushalten mit vielen vernetzten Geräten. Statt nur zwei Frequenzbändern (2,4 GHz und 5 GHz) funkt ein Tri-Band-Router zusätzlich auf einem zweiten 5-GHz-Band oder – im Fall von Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 – sogar auf dem neuen 6-GHz-Band. Das bedeutet: Mehr Daten können gleichzeitig übertragen werden, ohne dass sich Geräte gegenseitig ausbremsen. Dadurch werden Engpässe im Netzwerk reduziert, Streaming läuft stabiler, Online-Gaming reagiert schneller und große Dateien lassen sich zügiger übertragen. Tri-Band-Router sind also ideal für stark genutzte Netzwerke, in denen mehrere Personen gleichzeitig Videos streamen, an Videokonferenzen teilnehmen oder Smart-Home-Geräte nutzen.