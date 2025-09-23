Bang & Olufsen Beo Grace: Luxus-In-Ears für 1.200 Euro

Bang & Olufsen hat mit Beo Grace seine bislang elegantesten kabellosen Ohrhörer vorgestellt – aber auch die teuersten. Das neue Modell vereint edles Design, hochwertige Materialien und audiophile Klangqualität in einem kompakten Format.

„Beo Grace ist mehr als nur Technik, es ist ein Designstatement“, sagt CEO Kristian Teär. Und tatsächlich: Die polierten Aluminiumstiele erinnern an das legendäre A8-Modell, das Case sieht aus wie ein Schmuckkästchen und dank IP57-Zertifizierung sind die Earbuds auch im Alltag bestens geschützt.


Klang trifft Komfort

Bang & Olufsen Beo Grace mit Case und In-Ears.
Das Case ist aus Titan und alles ist sehr hochwertig produziert.

Im Inneren steckt echte Klangkunst: Abgestimmt von den hauseigenen Audio-Experten, sorgen 12-mm-Titan-Treiber für klaren, detailreichen Sound. Dazu gibt es adaptives ANC, das Hintergrundgeräusche effektiv ausblendet, ohne Druckgefühl zu erzeugen. Die neue EarSense-Technologie analysiert Umgebung und Ohrform, um Sound und Geräuschunterdrückung in Echtzeit anzupassen.

Intuitive Steuerung, clevere Features

In-Ears der Bang & Olufsen Beo Grace.
Der Stiel der Bang & Olufsen Beo Grace steuert die Musik.

Die Steuerung erfolgt über präzise Drucksensoren mit spürbarem Klick-Feedback. Highlight: Die „NearTap“-Funktion erlaubt das Ändern der Lautstärke durch einfaches Antippen der Ohrmuschel. Die Ohrhörer unterstützen Spatial Audio für realistisch klingenden 3D-Sound, inklusive Dolby Atmos.

Bang & Olufsen Beo Grace schafft nur 4,5 Stunden mit ANC

Laut Bang & Olufsen halten die In-Ears mit einer Ladung bis zu 4,5 Stunden mit ANC durch – mit dem Ladecase sind es ingesamt bis zu 17 Stunden. Dank der neuer Amadeus-Plattform sind zukünftige Features per Software-Update möglich. Auch das Thema Langlebigkeit wurde bedacht: Ein intelligentes Batteriemanagement verspricht bis zu 2.000 Ladezyklen.

Preis & Verfügbarkeit der B&O Beo Grace

Ledertasche für die Bang & Olufsen Beo Grace.
Die Ledertasche für die Bang & Olufsen Beo Grace kostet 300 Euro extra.

Der Bang & Olufsen Beo Grace ist ab dem 17. November 2025 in „Natural Aluminium“ für 1.200 Euro erhältlich. Die passende Ledertasche gibt es separat für 300 Euro in drei Farben. Vorbestellungen sind ab heute auf bang-olufsen.com möglich.

Technische Daten

  • Treiber: 12 mm elektrodynamisches Neodym-Titan.
  • Frequenzbereich: 10 – 20.000 Hz.
  • Bluetooth: 5.3.
  • Codecs: SBC, AAC, LC3.
  • Räumliches Audio: Dolby Atmos.
  • Mikrofone: 6x MEMs.
  • ANC: Adaptiv.
  • Akkulaufzeit: 4,5 Stunden (Ohrhörer) / 17 Stunden mit Etui.
  • Akku: 45 mAh.
  • Aufladen: USB-C und kabellos.
  • Wasserfestigkeit: IP57.
  • Microsoft Swift Pair: Ja.
  • Multipoint-Konnektivität: Ja.
  • Gewicht: 6 g pro Ohrhörer / Etui 65 g.

