Apple kündigt neue immersive Filme für die Apple Vision Pro an

In den kommenden Monaten gibt es für die Apple Vision Pro neue, immersive Filme. Mit dabei sind beeindruckende Produktionen von Audi F1 Project, BBC, CANAL+, CNN, HYBE, MotoGP und Red Bull. Die ersten Filme sind bereits verfügbar, weitere folgen in den nächsten Monaten exklusiv für die Vision Pro.

Ein besonderes Highlight: Viele dieser Inhalte wurden mit der neuen URSA Cine Immersive Kamera von Blackmagic Design produziert und auf dem Mac mit DaVinci Resolve Studio bearbeitet. Damit beginnt laut Apple „eine neue Ära des Filmemachens“.

„Mit Apple Vision Pro erleben Zuschauer und Zuschauerinnen Geschichten so immersiv wie nie zuvor“, sagt Bob Borchers, VP Product Marketing bei Apple.

MotoGP hautnah: „Tour De Force“

Der erste neue Film ist bereits abrufbar: „Tour De Force“ von CANAL+ und MotoGP begleitet Johann Zarco bei seinem historischen Sieg beim Grand Prix von Frankreich – vor über 300.000 Fans im Regen von Le Mans. Vier URSA-Kameras samt 3D-Audio-Mikrofonen wurden an der Strecke eingesetzt, um das Geschehen so realitätsnah wie möglich festzuhalten. Geschnitten und abgemischt wurde direkt vor Ort und später im Studio in Paris: natürlich alles mit Apple-Technik.

Red Bull startet immersive Actionserie

Mit „World of Red Bull“ startet eine neue, immersive Serie, die typische Red-Bull-Energie auf die Vision Pro bringt. Die erste Folge „Backcountry Skiing“ nimmt dich mit nach British Columbia, zu den besten Freeskiern der Welt, atemberaubender Natur und intensiven Momenten. Folge zwei, „Big Wave Surfing“, wird 2026 veröffentlicht und verspricht Surfen an der legendären Küste von Teahupoʻo in Tahiti.

A Night at the BBC Proms

Im Herbst erwartet Klassikfans ein ganz besonderes Erlebnis: Die BBC Proms wurden erstmals als Apple Immersive Video umgesetzt. Erlebe Griegs Klavierkonzert in der Royal Albert Hall so nah und emotional, wie es nur mit Vision Pro möglich ist – inklusive 3D-Audio und spektakulärer Kulisse.

Weitere Highlights: Von Antarktis bis K-Pop

Journey to Antarctica to Find Emperor Penguins : Bill Weir begleitet ein Forscherteam in die Antarktis direkt zu den Kaiserpinguinen. Beeindruckende Bilder und eine wichtige Botschaft über den Klimawandel inklusive.

: Bill Weir begleitet ein Forscherteam in die Antarktis direkt zu den Kaiserpinguinen. Beeindruckende Bilder und eine wichtige Botschaft über den Klimawandel inklusive. Julaymba von PHORIA : Eine faszinierende Reise in den ältesten Regenwald der Welt in Australien. Im üppigen Daintree Rainforest im North Tropical Queensland in Australien begleiten die Zuschauer und Zuschauerinnen das Volk der Eastern Kuku Yalanji – die traditionellen Hüter:innen dieser Region, wo ein Ältester sie mit Geschichten, Zeremonien und einer tiefen Verbundenheit mit dem Land willkommen heißt.

: Eine faszinierende Reise in den ältesten Regenwald der Welt in Australien. Im üppigen Daintree Rainforest im North Tropical Queensland in Australien begleiten die Zuschauer und Zuschauerinnen das Volk der Eastern Kuku Yalanji – die traditionellen Hüter:innen dieser Region, wo ein Ältester sie mit Geschichten, Zeremonien und einer tiefen Verbundenheit mit dem Land willkommen heißt. Experience Paris (The Explorers) : Erkunde die Stadt der Lichter, vom Gourmetrestaurant bis Montmartre, in einem immersiven Rundgang durch französisches Kulturerbe.

: Erkunde die Stadt der Lichter, vom Gourmetrestaurant bis Montmartre, in einem immersiven Rundgang durch französisches Kulturerbe. CORTIS (Color Outside The Lines) von HYBE: Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der neuen K-Pop-Gruppe von BIGHIT MUSIC, bekannt durch BTS. Die Fans sind bei Proben, Training und Choreografien hautnah dabei.

Auch Apple steuert neue Folgen bei

Natürlich gibt es auch frischen Content direkt von Apple:

Wildes Tierreich : Junge Orang-Utans im Dschungel von Borneo – beim Spielen, Lernen und Großwerden.

: Junge Orang-Utans im Dschungel von Borneo – beim Spielen, Lernen und Großwerden. Höhenflug : Eine spektakuläre Vogelperspektive auf die herbstlichen Farben der US-Ostküste, gesprochen von Tim Robbins. Verfügbar ab 3. Oktober.

: Eine spektakuläre Vogelperspektive auf die herbstlichen Farben der US-Ostküste, gesprochen von Tim Robbins. Verfügbar ab 3. Oktober. Weitere Titel wie „Submerged“, „The Weeknd: Open Hearts“ und „Metallica“ ergänzen das stetig wachsende Angebot.

Fazit: Apple setzt mit Apple Immersive Video und der Vision Pro ganz neue Maßstäbe im Storytelling. Ob Action, Doku oder Klassik – die Inhalte sind nicht nur ein Genuss fürs Auge, sondern ein echtes Eintaucherlebnis.