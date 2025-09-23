Mit dem N1-Chip bringt Apple eine weitere Eigenentwicklung ins iPhone, diesmal für drahtlose Verbindungen wie Wi-Fi, Bluetooth und Thread. Der neue Chip steckt in der gesamten iPhone 17-Reihe, inklusive des iPhone Air, und sorgt dort für spürbare Verbesserungen in Sachen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.

In einem Interview mit CNBC haben Apple-Manager jetzt genauer erklärt, was der N1 alles kann – und warum er mehr ist als „nur“ ein Funkchip.

Was macht der N1-Chip eigentlich?

Der N1 ist Apples eigener Wireless-Chip, der in etwa die gleiche Rolle spielt wie Apples C1- oder C1X-Modem beim Mobilfunk – nur eben für Wi-Fi und Co. Mit dem N1 übernimmt Apple noch mehr Kontrolle über die gesamte Funktechnik im iPhone. Unterstützt werden:

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Thread (für Smart-Home-Anwendungen)

Apple verspricht nicht nur höhere Geschwindigkeit, sondern vor allem mehr Stabilität, zum Beispiel bei AirDrop und dem Persönlichen Hotspot.

Mehr Zuverlässigkeit bei AirDrop & Co.

Zugegeben: Wenn AirDrop und der Hotspot funktionieren, fühlt es sich oft magisch an. Aber wenn es mal hakt, ist der Frust groß. Der N1 soll genau hier ansetzen und diese Funktionen spürbar robuster und schneller machen. Aber das ist noch längst nicht alles.

Der N1-Chip spart auch Energie

In dem CNBC-Interview erklären zwei Apple-Manager, warum der N1-Chip nicht nur schneller, sondern auch energieeffizienter ist:

Tim Millet (VP Platform Architecture):

„Wir haben den N1 so entwickelt, dass er viele Aufgaben übernehmen kann, ohne den Hauptprozessor (A19 Pro) überhaupt aufwecken zu müssen. Zum Beispiel kann der N1 eigenständig Bewegungs- oder Standortdaten verarbeiten – mit extrem geringem Stromverbrauch.“

Das Ergebnis: Hintergrundfunktionen wie Standortverfolgung laufen effizienter, der Akku hält länger – besonders beim neuen iPhone Air, wo Energieeffizienz wegen des dünnen Designs besonders wichtig ist.

Arun Mathias (VP Wireless Software) ergänzt:

„Viele wissen nicht, dass WLAN-Zugangspunkte helfen, den Standort zu bestimmen – ohne GPS, das deutlich mehr Energie braucht. Der N1 ermöglicht genau das: Im Hintergrund, effizient, ohne den Hauptprozessor zu belasten.“

N1-Chip bald auch in anderen Apple-Produkten?

Der N1 ist aktuell exklusiv in der iPhone-17-Familie verbaut. Laut Gerüchten könnte der Chip aber bald auch in neuen Home-Produkten von Apple zum Einsatz kommen, etwa im HomePod oder Apple TV. Damit würden auch dort stärkere Verbindungen und smarte Energieoptimierung möglich.