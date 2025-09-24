iOS 26: Suche im Kalender funktioniert nicht

Seit dem Update auf iOS 26 berichten zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen in der Apple Support Community, auf Reddit, X, Facebook und anderen Plattformen über Probleme mit der Suchfunktion in der Kalender-App von Apple.

Betroffen sind verschiedenste iPhone-Modelle, von iPhone 13 mini bis iPhone 17 Pro. Wer nach bestehenden Kalendereinträgen sucht, bekommt teils keine Ergebnisse angezeigt, obwohl die Termine vorhanden sind. Auf meinem iPhone 17 Pro Max bekommen ich ebenfalls keine Ergebnisse angezeigt, was mich nicht stört, da ich ohnehin auf die Drittanbieter-App Fantastical setze.

Dabei tritt der Fehler nicht bei allen Nutzern auf und scheint abhängig von bestimmten Suchbegriffen zu sein. Die Ursachen wirken bislang eher zufällig.

Fehler ist schon in der Beta von iOS 26 aufgetreten

Erste Hinweise auf das Problem gab es schon während der Beta-Phase von iOS 26, doch erst nach dem offiziellen Rollout vergangene Woche hat sich die Zahl der Beschwerden deutlich erhöht. Auch in der ersten Beta von iOS 26.1 ist der Fehler offenbar noch nicht behoben.

Apple soll aber bereits reagiert haben: Laut Support-Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen an einer Lösung, die mit einem der nächsten Updates kommen soll. Ob das schon iOS 26.0.1 oder erst iOS 26.1 sein wird, ist aktuell noch offen.