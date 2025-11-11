Anzeige. Porträts und Fotos mit Hintergrund sind optisch ansprechend, jedoch für die Weiterverarbeitung nicht immer geeignet. Möchte man zum Beispiel ein Porträt anderweitig bearbeiten oder in eine andere Szenerie einfügen, stört der Hintergrund. Und genau jetzt kommt das Tool „Aiarty Image Matting“ zum Einsatz, das mithilfe von Künstlicher Intelligenz den Hintergrund zuverlässig entfernt, sodass das Objekt oder die Person im Vordergrund ausgeschnitten wird. So kannst du das Bild bequem in anderen Programmen verwenden.

Aiarty Image Matting jetzt bis zu 47 Prozent günstiger

Neu in Version 2.6

Mit Version 2.6 bringt Aiarty Image Matting eine Hochpräzisionsoption für die Bildfreistellung in höchster Qualität. Gleichzeitig wurde die KI-Verarbeitung für NVIDIA RTX 50-Grafikkarten weiter optimiert, sodass das Freistellen jetzt schneller, flüssiger und noch effizienter läuft.

Diese Funktionen bietet Aiarty Image Matting

Nachdem die KI-Modelle geladen sind, legt Aiarty Image Matting direkt los und entfernt den Hintergrund eines Bildes mit erstaunlicher Genauigkeit. Wenn das Ergebnis noch nicht perfekt sitzt, lässt sich alles ganz einfach nachbearbeiten.

Mit dem Pinselwerkzeug könnt ihr den markierten Bereich manuell anpassen und dabei wählen, ob die Kanten hart oder weich dargestellt werden sollen. Besonders bei feinen Details wie Haaren empfiehlt sich die weiche Einstellung, während bei klaren Linien eine harte Kante für ein präziseres Ergebnis sorgt.

Neben dem Freistellen bietet das Programm eine ganze Reihe an Effekten und Optionen. So lassen sich Objekte direkt exportieren, ein Green Screen einsetzen oder der Hintergrund gezielt unscharf, schwarzweiß oder sogar verpixelt darstellen. Wer mag, kann auch verschiedene KI-Modelle testen, das Bild drehen oder spiegeln und die Exportgröße individuell festlegen.

Hintergrund einfach austauschen

Ebenso unkompliziert ist der Austausch des Hintergrunds: Einfach ein neues Bild importieren, das freigestellte Objekt platzieren, fertig. Alle Effekte lassen sich auch auf den neuen Hintergrund anwenden, was viel Spielraum für kreative Bildkompositionen bietet.

In meinem Test habe ich unterschiedlichste Motive ausprobiert: von Personen über Objekte bis hin zu Tieren. Und Aiarty Image Matting hat durchweg überzeugt. Besonders praktisch ist zudem die integrierte Bildverbesserungsfunktion, mit der sich kleine Fotos hochskalieren lassen. Gerade wer seine Ergebnisse später drucken möchte, wird das zu schätzen wissen.

Schneller Export zur Weiterverarbeitung

Der Export der fertigen Bilder geht angenehm schnell, hängt aber, wie üblich, auch von der Leistung des eigenen Rechners ab. Insgesamt liefert Aiarty Image Matting eine starke Performance und macht das Entfernen und Austauschen von Hintergründen kinderleicht.

Aiarty Image Matting: Das sind die wichtigsten Funktionen

Ohne Wasserzeichen exportieren : Der Export erfolgt ohne Wasserzeichen und in höchster Qulaität.

: Der Export erfolgt ohne Wasserzeichen und in höchster Qulaität. Stapelverarbeitung : Ihr könnt mehrere Bilder auf einmal mit Optionen zum Entfernen des Hintergrunds, Zuschneiden, Verbessern, KI-Erkennung und mehr verarbeiten.

: Ihr könnt mehrere Bilder auf einmal mit Optionen zum Entfernen des Hintergrunds, Zuschneiden, Verbessern, KI-Erkennung und mehr verarbeiten. KI-Modell-Updates : Profitiert von kontinuierlichen Aktualisierungen und Updates der KI-Modelle, um die Genauigkeit und Effektivität bei der Bildmattierung zu verbessern.

: Profitiert von kontinuierlichen Aktualisierungen und Updates der KI-Modelle, um die Genauigkeit und Effektivität bei der Bildmattierung zu verbessern. Unbegrenzte Nutzung : Ihr könnt den Hintergrund aus beliebig vielen Bildern entfernen, ohne Einschränkungen.

: Ihr könnt den Hintergrund aus beliebig vielen Bildern entfernen, ohne Einschränkungen. Ständige Upgrades: Ihr bekommt regelmäßig Software-Updates, die neue Funktionen einführen.

Ihr bekommt regelmäßig Software-Updates, die neue Funktionen einführen. Vorrangiger Support: Es gibt vorrangigen Kundensupport mit Antworten innerhalb von 24 Stunden auf alle Fragen oder Probleme (auf Englisch).

