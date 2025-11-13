Anzeige. Wenn du immer noch mit Mopp und Eimer deine Böden wischst, kommt jetzt die deutlich angenehmere und bequemere Alternative: ein Wischsauger von Tineco. Passend zum anstehenden Black Friday ist schon die Black Week gestartet und du bekommst bei MediaMarkt und OTTO ausgewählte Nass-Trockensauger von Tineco zum Sparpreis! Das sind die aktuell besten Deals.

Modern und zuverlässig: Tineco Floor One S9 Artist Premium

Während ich Zuhause meine Hartböden mit dem Tineco Floor One S9 Artist reinige, gibt es jetzt die Premium-Variante im Angebot, bei der mehr Zubehör mitgeliefert wird. Ansonsten ist der Wischsauger baugleich und hat mich im Test wirklich überzeugt: 91 von 100 Punkten. Ich finde das futuristische Design toll und bin auch mit der Reinigungsleistung zufrieden, sodass ich eine Empfehlung aussprechen kann.

Mit einer Höhe von nur 12,85 Zentimetern und dem 180-Grad-Lay-Flat-Design gelangt der Tineco Floor One S9 Artist auch unter niedrige Möbel, um wirklich jede Ecke zu erwischen. Dank der SmoothDrive-Technologie bleibt der Wischsauger dabei angenehm wendig und leichtgängig, sodass das Putzen fast schon Spaß macht.

Die Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten reicht locker für größere Wohnflächen. Der integrierte iLoop Smart Sensor erkennt automatisch, wie stark der Boden verschmutzt ist und passt Saugleistung sowie Wasserzufuhr intelligent an. Praktisch: Haare verheddern sich nicht, wodurch der Sauger ideal für Haustierbesitzer ist.

Ich persönlich bin großer Fan von Wischsaugern, weil sie den Alltag spürbar erleichtern. Nach dem Putzen übernimmt die Basisstation die Arbeit, denn sie reinigt und trocknet die Bürste automatisch. Und wer jetzt zuschlägt, kann ordentlich sparen: Der Tineco Floor One S9 Artist Premium kostet zur Black Week nur 529 Euro statt 899 Euro.

Die Mittelklasse: Tineco Floor One S7 Stretch

Du willst die Vorteile eines Wischsaugers nutzen, aber nicht ganz so viel Geld für ein Premium-Modell ausgeben? Dann schau dir den Tineco Floor One S7 Stretch an, der ebenfalls zahlreiche Extras bietet.

Mit 21.000 Pascal ist die Saugkraft hoch und auch hier lässt sich der Wischsauger flach auf den Boden legen, um unter Möbeln oder Betten zu reinigen. Darüber hinaus ist ein LED-Display mit an Bord, das die restliche Akkulaufzeit als auch den gewählten Modi anzeigt. Da der Wischsauger bis zu 50 Minuten am Stück arbeiten kann, lassen sich auch größere Wohnungen in einem Durchgang reinigen. Der eingebaut iLoop-Sensor erkennt dabei die Verschmutzung und passt die Saugleistung automatisch an.

Auch hier ist eine Selbstreinigung in der Station vorhanden, sodass man sich nicht die Hände schmutzig machen muss. Mit der FlashDry-Technologie werden auch hartnäckige Verschmutzungen aus der Bürstenwalze entfernt, sodass diese für den nächsten Einsatz bereit ist. Um Schimmel und Gerüchen vorzubeugen, wird die Walze innerhalb von nur 5 Minuten einmal komplett trocken geföhnt.

In der Black Week kostet das Mittelklassen-Modell aktuell nur 349 Euro statt ehemals 599 Euro.

Der Günstige: Tineco Floor One S5 Stretch Extreme

Der Tineco Floor One S5 Stretch Extreme ist die Neuauflage des beliebten Floor One S5, der sich jetzt flach legen lässt und besonders für preisbewusste Nutzer und Nutzerinnen zu empfehlen ist. Hinzu kommt ein neuer 45-Grad-Schwenkmechanismus, der den Wischsauger noch wendiger und einfacher zu handhaben macht.

Mit an Bord ist auch das DualBlock Anti-Tangle Design, das Haare zuverlässig zerschneidet und entfernt, was echter Vorteil für Haushalte mit Haustieren oder langen Haaren ist. Der Tineco Floor One S5 Stretch Extreme reinigt zudem beide Kanten gleichzeitig und bietet mehrere Reinigungsmodi, die sich bequem per Knopfdruck umschalten lassen. Mit einem Gewicht von nur 4,5 Kilogramm gehört er zu den leichtesten Modellen seiner Klasse.

Die Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten reicht immer noch aus, um größere Flächen zu reinigen. Der smarte iLoop Sensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt Saugkraft sowie Wasserzufuhr entsprechend an. Wer möchte, kann den Sauger außerdem mit der Tineco-App koppeln, um zusätzliche Reinigungsinformationen und Statistiken abzurufen.

MediaMarkt und OTTO verkaufen den Tineco Floor One S5 Extreme aktuell für nur 259 Euro statt 499 Euro.

FAQ Wischsauger

Warum einen Wischsauger kaufen?

Ein Wischsauger vereint Saugen und Wischen in einem Gerät und spart dadurch Zeit und Aufwand. Er entfernt nicht nur Staub und Schmutz, sondern nimmt auch Flüssigkeiten und feine Rückstände zuverlässig auf. Im Vergleich zu herkömmlichem Staubsauger und Wischmopp ist das Ergebnis hygienischer, da das Schmutzwasser automatisch abgesaugt wird. Viele Modelle reinigen und trocknen ihre Walze nach dem Einsatz selbstständig, was die Handhabung besonders komfortabel macht.

Wie arbeiten Wischsauger?

Wischsauger kombinieren Saugkraft und Wasserzufuhr in einem Arbeitsgang. Während die Bürstenwalze mit sauberem Wasser benetzt den Boden reinigt, wird das Schmutzwasser gleichzeitig in einen separaten Tank gesaugt. Sensoren erkennen automatisch den Verschmutzungsgrad und regulieren Saugleistung sowie Wassermenge selbst. Viele Modelle verfügen zudem über eine Heißluft-Trocknung und Selbstreinigungsfunktion, damit die Bürste stets hygienisch sauber bleibt.

Auf welchen Böden kann ich den Wischsauger nutzen?

Wischsauger eignen sich für nahezu alle versiegelten Hartböden – etwa Fliesen, Vinyl, Laminat, Linoleum oder versiegeltes Parkett. Auf Teppichen oder unversiegeltem Holz sollten sie jedoch nicht verwendet werden, da Feuchtigkeit in das Material eindringen kann. Wichtig ist, den jeweiligen Bodenbelag zu kennen und bei Bedarf auf die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmodi oder Wasserstufen zu achten.