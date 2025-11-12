Ich durfte mir den Echo Show 8 und Echo Show 11 ja schon Anfang Oktober in New York genauer ansehen und kann die neuen Echo-Lautsprecher mit Display heute sogar auspacken, da die Testgeräte im Laufe des Tages bei mir eintreffen. Was die neuen Show-Modelle können, fassen wir folgend noch einmal für euch zusammen. Ein Review und Video-Test folgen dann in der nächsten Woche.

Amazon hat vor allem beim Display geschraubt, sodass der Bildschirm auch aus verschiedenen Blickwinkeln gut ablesbar bleibt. Dafür setzt der Show auf eine Kombination aus In-Cell-Touch-Technologie und negativem Flüssigkristall-Design, während die über eine Million Pixel für hochauflösende Darstellungen sorgen. Darüber hinaus kommt eine 13-Megapixel-Kamera zum Einsatz, die für Videoanrufe in hoher Qualität gemacht ist. Auch der sichtbare Bereich ist größer, da das Display kleinere Ränder bietet.

Neue Lautsprecher sorgen für besseren Klang

Für besseres Audio hat Amazon dem Show ein Update mit einer neu entwickelten Architektur spendiert. Die nach vorn gerichteten Stereo-Lautsprecher liefern zusammen mit einem zusätzlichen Tieftöner einen satten Klang. Laut Amazon entsteht ein räumlicher Klang, der sich von den bisherigen Echo-Show-Modellen unterscheidet.

Für eine verbesserte Leistung setzen beide neuen Show-Modelle auf den von Amazon entwickelten AZ3-Pro-Chip. Der neue Chip sorgt für eine verbesserte Gesprächserkennung, sodass der Lautsprecher das Erkennungswort „Alexa“ um fast 50 Prozent besser erkennt. Des Weiteren hat der Pro-Chip Support für moderne KI-Architekturen an Bord.

Alexa+ fehlt weiterhin

Während der Echo Show 8 und der Echo Show 11 Alexa+-ready sind, fehlt von der erweiterten Sprachassistentin in Deutschland weiterhin jede Spur. Das ist schade, denn Alexa+ erweitert den Funktionsumfang enorm. Wenn sich an dieser Front etwas tut, geben wir natürlich sofort Bescheid.

Gibt es am Black Friday schon den ersten Rabatt?

Amazon verkauft den Echo Show 8 für 199,99 Euro, während der Echo Show 11 mit 239,99 Euro bepreist ist. Optional gibt es ein Bundle mit einem Standfuß, sodass man den Show besonders einfach drehen kann. Da der Black Friday und die Black-Friday-Woche bei Amazon vor der Tür stehen, rate ich zu etwas Geduld, denn es ist durchaus vorstellbar, dass auch die beiden neuen Echo-Show-Lautsprecher mit Rabatt angeboten werden.