iOS 27: Diese drei neuen KI-Features sollen kommen

iOS 26 ist gerade mal ein paar Monate alt und schon gehen die Spekulationen um iOS 27 weiter. Bloomberg-Insider Mark Gurman will erfahren haben, dass Apple im nächsten Jahr drei neue KI-Features launchen werde, die den Funktionsumfang von Apple Intelligence erweitern sollen und auf die übergeordnete KI-Stragie von Apple einzahlen sollen.

Berichtet habe ich in diesem Zuge schon von Gerüchten um den KI-gestützten Gesundheitscoach, der mit einem neuen Dienst namens Apple Health+ ausgerollt werden soll. Dieser Coach soll in der Lage sein, personalisierte Gesundheitsempfehlungen zu geben und den Nutzerinnen und Nutzern darüber zu einer gesunderen Lebensweise zu verhelfen. Das Gerücht um einen derartigen Coach griff Mark Gurman in seinem Power-On-Newsletter auf und behauptete dort, dass dieser im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken werde.

Gurman sprach außerdem davon, dass Siri unter iOS 27 ein neues Design erhalten werde und dass außerdem ein KI-gestütztes Websuche-Tool in Planung sei. Die neue Siri soll, so Gurman, „eine visuelle Persönlichkeit“ bekommen, um den KI-Assistenten „lebendig“ aussehen zu lassen. Bisher testet Apple Siri aber wohl auch mit der Optik des Finder-Icons.

Wird 2026 das Apple-Intelligence-Jahr?

Allerdings mutet es merkwürdig an, dass Apple mit iOS 26.4 einige größere Siri-Updates veröffentlichen will und dann erst mit dem Launch von iOS 27 die Optik des KI-Assistenten nachziehen würde. Aber wir haben es hier ja auch mit Informationen von Mark Gurman zu tun und die sind, wenn auch öfter mal korrekt, so doch auch immer als Glaskugel-Vorhersage mit einer gewissen Skepsis zu behandeln.

Wenn aber die neuen Updates wirklich kommen, so würde Apple Intelligence deutlich an Leistung gewinnen und sicherlich für die Nutzerinnen und Nutzer attraktiver werden. Es bleibt abzuwarten, ob Apple 2026 mit seiner künstlichen Intelligenz wirklich durchstartet.