So soll Apples Mac-Fahrplan für 2026 aussehen

Erst kürzlich hat Apple das neue MacBook Pro vorgestellt. Okay, so neu ist es gar nicht, denn abgesehen vom M5-Chip ist alles beim Alten geblieben. Selbst auf die Varianten mit M5 Pro und M5 Max müssen wir aktuell noch warten. Für mich gibt es daher noch keinen Grund, mein MacBook Pro mit M1 Pro aus 2021 in Rente zu schicken.

Daran wird sich in den nächsten 11 Monaten auch nichts ändern. Mark Gurman hat uns nun einen kleinen Fahrplan mitgeteilt, welche Mac-Modelle wir im kommenden Jahr erwarten dürfen. Möglicherweise steht bei euch ja auch eine Neuanschaffung an.

Schnelleres MacBook Air kommt Anfang 2026

In der ersten Jahreshälfte wird Apple laut Mark Gurman die bereits erwarteten MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max starten – wie beim M5 ohne große optische Änderungen. Auch das neue MacBook Air mit M5 soll in den ersten Monaten des kommenden Jahres auf den Markt kommen.

Zur Mitte des Jahres soll sich Apple dann um die Desktop-Macs kümmern. Der Mac mini, einer meiner großen Favoriten, wird mit dem M5 und M5 Pro ausgestattet. Große Veränderungen wird es nicht geben, der Mac mini wurde ja erst für den M4-Chip komplett überarbeitet. Noch mehr Leistung wird es mit dem Mac Studio geben, der dann mit M5 Max und M5 Ultra bestückt wird.

Zunächst kein OLED-Display für das einfache MacBook Pro

Spannend wird es dann gegen Ende des Jahres, wenn Apple den M6-Chip zusammen mit dem Basis-Modell des MacBook Pro einführt. Hier schreibt Mark Gurman:

Aber zwei Macs auf der Roadmap zeigen echt große Veränderungen. Über den ersten habe ich schon mal geschrieben: ein überarbeitetes MacBook Pro mit M6 Pro und M6 Max, OLED-Display, dünnerem Gehäuse und Touch-Unterstützung. Das soll zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 auf den Markt kommen.

Wer also wie ich auf das große Update wartet, der darf gleich schon mal ein paar Euro mehr zur Seite legen: Das neue Design samt OLED-Display wird es wohl nicht für das Basis-Modell geben.