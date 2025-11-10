Ugreen Zapix: Low-Budget-Ladestation für iPhone und AirPods

Ladestationen für Apple-Geräte gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Meist bewegen wir uns dabei in einem Preissegment zwischen 80 und 150 Euro. Die meisten namhaften Marken haben sich zuletzt auf Premium-Produkte mit dem neuen Qi2.2 konzentriert, das mit bis zu 25 Watt drahtlos laden kann.

Falls ihr nicht so viel Geld ausgeben möchtet, müsst ihr nicht unbedingt zu günstigeren No-Name-Marken greifen. Ugreen hat jetzt eine preisgünstigere 2-in-1-Ladestation für das iPhone und AirPods vorgestellt. Der Listenpreis ist dabei mit 29,99 Euro (Amazon-Link) wirklich günstig.

Die Produktseite bei Amazon ist noch nicht ganz fertig und die Lieferung kann noch 2 bis 4 Wochen dauern. Auch wenn Bestellungen schon möglich sind, würden wir noch ein wenig warten – die Vergangenheit hat gezeigt, dass es bei Ugreen zum offiziellen Start oftmals noch einen kleinen Rabatt gibt. Ein paar Details können wir euch aber jetzt schon liefern.

Ugreen Zapix Ladestation kommt ohne Netzteil und ohne Kabel

Etwa die Tatsache, dass ihr für 29,99 Euro kein Netzteil und kein Kabel erhaltet, sondern dieses selbst beisteuern müsst. Empfohlen wird ein Netzteil mit mindestens 27 Watt – und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gerade gering, dass ihr so etwas ohnehin schon zuhause habt.

Das iPhone selbst wird magnetisch an der angewinkelten Qi2-Ladefläche angedockt und wird dann mit bis zu 15 Watt Leistung geladen. „Kann auch als Telefonständer verwendet werden, selbst wenn das Telefon voll aufgeladen ist – ideal zum Ansehen von Videos, Annehmen von Anrufen und Überprüfen von Rezepten“, schreibt Ugreen in der Produktbeschreibung.

Auf der rechten Seite der Ugreen Zapix Ladestation finden wir eine einfache Ladefläche für das Ladecase der Apple AirPods. Genaue technische Daten gibt es nicht, mutmaßlich wird hier mit bis zu 5 Watt geladen. Eine Lademöglichkeit für die Apple Watch gibt es bei dieser günstigen 2-in-1-Lösung allerdings nicht.