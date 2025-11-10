tvOS 26.2 erlaubt Profile ohne Account und bringt neuen Kinder-Modus

In der vergangenen Woche hat Apple die ersten Beta-Versionen der kommenden Betriebssysteme freigegeben, unter anderem tvOS 26.2 für Apple TV. Mit dabei sind einige Neuerungen, die von MacRumors aufgespürt wurden. Mit dem nächsten Update ist es möglich, in den Einstellungen des Apple TV neue Profile ohne einen eigenen Apple-Account anlegen zu können. Das könnte für Gäste oder Kinder spannend sein.

„Kinder“ ist übrigens ein gutes Stichwort. In den Einstellungen der Profile können mit tvOS 26.2 verschiedene Altersstufen ausgewählt werden. Sobald dieses Profil dann aktiviert ist, werden in der Apple TV App nur noch entsprechende Kinderinhalte angezeigt.

Allerdings: Diese Einschränkung gilt nur für Apples eigene App. Sind Anwendungen wie Netflix oder Disney aktiviert, ist dort der Zugriff auf Inhalte für Erwachsene weiter möglich. Auch die Installation von Apps aus dem App Store wird im Kinder-Profil nicht unterbunden.

Der Apple TV braucht einen echten Kinder-Modus

Ich habe hier ja zwei Kandidaten im Haus, zwei und sieben Jahre alt. Der Große hat die Bedienung des Apple TV mittlerweile fast raus und die aktuelle Oberfläche halte ich für nicht wirklich kindgerecht. Insbesondere Apps wie Netflix oder Prime zeigen selbst auf dem Homescreen Vorschau-Inhalte an, die für Kinder nicht wirklich geeignet sind.

Mit den Möglichkeiten, die Apple hat, sollte es doch möglich sein, einen echten Kinder-Modus zu integrieren. Wenn der Apple TV über eine bestimmte Taste auf der Fernbedienung eingeschaltet wird, sollte direkt das Kinder-Profil mit einer angepassten Oberfläche starten. Dort sollen dann nur die Apps und die Inhalte auftauchen, die zuvor freigegeben wurden oder die dem Alter entsprechen.

Ziemlich gut gemacht ist das meiner Meinung nach in der Hörspiel-App Tigertones im Zusammenspiel mit der Tigerbox Touch. Hier können einzelne Serien bzw. Helden gezielt ausgesucht werden. Darüber hinaus können Welten wie Dinosaurier, Prinzessin oder Weihnachten aktiviert werden, in denen dann auch passende Inhalte anderer Serien aus der gewählten Altersklasse angezeigt werden.