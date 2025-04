tigertones: Hörspiel-Flatrate für Kinder in Version 4.0 mit einigen Neuerungen

Das Unternehmen Tiger Media ist hier bei uns im Blog keine Unbekannte: Vor allem die Tigerbox, eine Hörspiel-Streaming-Box für Kinder, kommt bei den Kollegen mit Kindern sehr gut an. Von der gleichen Firma gibt es auch die tigertones-App (App Store-Link), die zu einem monatlichen Festpreis unbegrenzten Zugriff auf über 20.000 Hörspiele, Hörbücher und Musik für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren ermöglicht. Da sich die Anwendung auf dem iPhone befindet, können die Inhalte direkt über das Gerät oder verbundene Lautsprecher abgespielt werden.

Ab sofort steht tigertones in Version 4.0 im deutschen App Store zur Verfügung. Der Download der App für iPhones und iPads ist weiterhin kostenlos und kann über ein Premium-Abonnement, das 12,99 Euro/Monat kostet, aufgewertet werden, um alle verfügbaren Inhalte abspielen zu können. In der rund 68 MB großen Anwendung, die ab iOS/iPadOS 16.0 oder neuer installiert werden kann, gibt es bekannte Franchises wie Bibi & Tina, Benjamin Blümchen, Die Drei !!!, Die Drei ???, Die Biene Maja, Was Ist Was, Bibi Blocksberg, Disney, Wickie und die starken Wikinger und mehr.

In der nun veröffentlichten Version 4.0 von tigertones hat das Entwicklerteam von Tiger Media die App umfangreich überarbeitet und auch einige neue Features hinzugefügt. So gibt es beispielsweise eine ganz neue Navigation innerhalb der App, die sich über Tabs nun am unteren Bildschirmrand statt bisher oben finden lässt. Dort gibt es nun die drei großen Teilbereiche von tigertones: „Start“, „Suche“ und das neu hinzugefügte „Sammlungen“. Am oberen linken Bildschirmrand lassen sich nun die Profile verwalten und gerätespezifische Features aufrufen.

Das sind die weiteren Neuigkeiten von tigertones in v4.0:

Kindermodus

Die wichtigste Neuerung: Ein eigener Modus speziell für Kinder

Nachdem man ein Kinderprofil eingerichtet hat (Altersfilter, Lieblingshelden und Welten, Merkliste), aktiviert man den Kindermodus über den Bereich oben links (Symbol „ELTERN“)

Im Kindermodus kann das Kind keine Einstellungen oder Profile verändern, nur altersgerechte Inhalte sehen, tigercards weiterhin abspielen, aber nicht auf tigerbox-Übersicht oder wildcards zugreifen

Die Startseite zeigt übersichtlich nur „Zuletzt gehört“, Merkliste, ausgewählte Helden und Welten sowie altersgerechte Empfehlungen

Die Suche bleibt für das Kind sicher und altersgerecht

Der Kindermodus lässt sich jederzeit mit der Eltern-PIN deaktivieren

Einrichtung und Empfehlungen

Ein neuer, einfacher Einrichtungsprozess hilft nach der Anmeldung dabei, passende Inhalte für die Kinder auszuwählen

Man kann selbst entscheiden, ob man zusätzlich zur tigertones-App auch eine tigerbox TOUCH nutzt

Nachdem man ein Kinderprofil mit Altersfilter angelegt hat, bekommt man passende Empfehlungen zu Helden und Welten (mindestens je eine auswählen)

Man erhält eine kurze Einführung zur „Merkliste“, damit Lieblingsinhalte einfacher auf der tigerbox landen.

Sammlungen

Mit den neuen Sammlungen kann man Inhalte jetzt in eigenen Listen speichern, ähnlich wie bei der Merkliste

Es lassen sich Sammlungen mit individuellem Namen erstellen

Inhalte können einfach aus dem Player hinzugefügt werden (über die drei Punkte und „Zu Sammlung hinzufügen“)

Sammlungen sind aktuell nur in der tigertones-App verfügbar

Autoplay

Inhalte (Helden, Welten, Merkliste oder Sammlungen) spielen automatisch nacheinander ab

Ideal für längeres Hören ohne Unterbrechungen

Kann jederzeit in den App-Einstellungen deaktiviert werden

Darüber hinaus hat das Team von Tiger Media auch einige Fehler behoben, darunter Abstürze beim Abbruch eines Downloads. Zudem wird der Status mehrerer Downloads nun korrekt angezeigt, inklusive Fortschritt. Das Update auf Version 4.0 ist für alle Nutzer und Nutzerinnen gratis, im Durchschnitt bekommt tigertones sehr gute 4,6 Sterne in den App Store-Bewertungen spendiert.

