Neue WhatsApp-Konten für Kinder: Das ändert sich für Familien

Viele Familien nutzen WhatsApp (App Store-Link) täglich, weil der Messenger einfach funktioniert und gleichzeitig private Kommunikation ermöglicht. Deshalb entwickelt der Dienst nun spezielle Konten für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren. Diese neuen Profile werden von Eltern verwaltet, während gleichzeitig zusätzliche Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Einfache Einrichtung für Eltern
Damit Kinder den Messenger nutzen können, verbinden Eltern zunächst ihr eigenes Smartphone mit dem Gerät des Kindes. Dadurch entsteht eine direkte Verknüpfung zwischen beiden Konten.
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, behalten Eltern die Kontrolle über zentrale Funktionen.
Eltern entscheiden über Kontakte und Gruppen
Mit den neuen Optionen bestimmen Eltern, wer mit dem Kinderkonto Kontakt aufnehmen darf. Gleichzeitig legen sie fest, welchen Gruppen das Kind beitreten kann. Außerdem können Eltern Nachrichtenanfragen von unbekannten Personen überprüfen, während sie gleichzeitig wichtige Datenschutzoptionen verwalten.
Schutz durch spezielle Eltern-PIN
Damit Änderungen nicht versehentlich vorgenommen werden, schützt WhatsApp die Einstellungen durch eine eigene Eltern-PIN. Nur Eltern oder Erziehungsberechtigte können diese Einstellungen öffnen, während Kinder keinen Zugriff auf die Kontrollfunktionen erhalten.
Nachrichten bleiben weiterhin privat
Trotz der neuen Kontrollmöglichkeiten bleibt die Privatsphäre der Chats erhalten. Denn alle Nachrichten bleiben weiterhin durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Dadurch kann niemand die Inhalte lesen oder anhören, während nicht einmal WhatsApp selbst Zugriff auf die Kommunikation hat.
Rollout startet in den kommenden Monaten
WhatsApp plant, die neuen Kinderkonten schrittweise einzuführen, während Familien in den nächsten Monaten Zugriff auf die Funktionen erhalten sollen. Gleichzeitig sammelt der Messenger Feedback von Eltern, weil das System kontinuierlich verbessert werden soll.
Ziel: sichere Kommunikation für Familien
Der Messenger gehört inzwischen fest zum Familienalltag, weil viele Menschen darüber Termine abstimmen, Erlebnisse teilen oder kurze Nachrichten verschicken. Mit den neuen Kinderkonten möchte WhatsApp deshalb eine sichere und kontrollierte Nutzung für jüngere Nutzer ermöglichen.
Kommentare 1 Antwort
Kurz nachgeschaut, die App ist immer noch im AppStore mit 13+ angeben… Heißt die Eltern haben bei der Einrichtung des Smartphones schon nicht das Richtige Alter angeben und so es überhaupt erst ermöglicht dass die Kinder die App laden und nutzen können. Glaubt nun ernsthaft WhatsApp oder irgendwer anders, dass diese Eltern nun auf einmal ein Kinder WhatsApp Profil einrichten werden?
Zumal es wenig bringt wenn das Profil für den 10-12 Jährigen eingerichtet werden kann aber WhatsApp selbst schon ab 6 Jahren genutzt wird, da die Eltern den Kind da schon ein nicht eingeschränktes Smartphone in die Hand drücken.