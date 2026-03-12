Neue WhatsApp-Konten für Kinder: Das ändert sich für Familien

Viele Familien nutzen WhatsApp (App Store-Link) täglich, weil der Messenger einfach funktioniert und gleichzeitig private Kommunikation ermöglicht. Deshalb entwickelt der Dienst nun spezielle Konten für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren. Diese neuen Profile werden von Eltern verwaltet, während gleichzeitig zusätzliche Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Einfache Einrichtung für Eltern

Damit Kinder den Messenger nutzen können, verbinden Eltern zunächst ihr eigenes Smartphone mit dem Gerät des Kindes. Dadurch entsteht eine direkte Verknüpfung zwischen beiden Konten.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, behalten Eltern die Kontrolle über zentrale Funktionen.

Eltern entscheiden über Kontakte und Gruppen

Mit den neuen Optionen bestimmen Eltern, wer mit dem Kinderkonto Kontakt aufnehmen darf. Gleichzeitig legen sie fest, welchen Gruppen das Kind beitreten kann. Außerdem können Eltern Nachrichtenanfragen von unbekannten Personen überprüfen, während sie gleichzeitig wichtige Datenschutzoptionen verwalten.

Schutz durch spezielle Eltern-PIN

Damit Änderungen nicht versehentlich vorgenommen werden, schützt WhatsApp die Einstellungen durch eine eigene Eltern-PIN. Nur Eltern oder Erziehungsberechtigte können diese Einstellungen öffnen, während Kinder keinen Zugriff auf die Kontrollfunktionen erhalten.

Nachrichten bleiben weiterhin privat

Trotz der neuen Kontrollmöglichkeiten bleibt die Privatsphäre der Chats erhalten. Denn alle Nachrichten bleiben weiterhin durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Dadurch kann niemand die Inhalte lesen oder anhören, während nicht einmal WhatsApp selbst Zugriff auf die Kommunikation hat.

Rollout startet in den kommenden Monaten

WhatsApp plant, die neuen Kinderkonten schrittweise einzuführen, während Familien in den nächsten Monaten Zugriff auf die Funktionen erhalten sollen. Gleichzeitig sammelt der Messenger Feedback von Eltern, weil das System kontinuierlich verbessert werden soll.

Ziel: sichere Kommunikation für Familien

Der Messenger gehört inzwischen fest zum Familienalltag, weil viele Menschen darüber Termine abstimmen, Erlebnisse teilen oder kurze Nachrichten verschicken. Mit den neuen Kinderkonten möchte WhatsApp deshalb eine sichere und kontrollierte Nutzung für jüngere Nutzer ermöglichen.