Apple veröffentlicht iOS-Updates für ältere iPhones und iPads

Apple hat neue Softwareupdates veröffentlicht, allerdings richten sich diese diesmal speziell an ältere Geräte. Während aktuelle Modelle bereits neuere Systeme nutzen, erhalten ältere iPhones und iPads weiterhin wichtige Wartungsupdates. Konkret hat Apple die Versionen iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 veröffentlicht.

Wichtige Sicherheitslücken werden geschlossen

Apple liefert mit den neuen Versionen vor allem Sicherheitsverbesserungen. Laut den offiziellen Hinweisen beheben die Updates mehrere Schwachstellen, die potenziell ausgenutzt werden könnten.

Diese Sicherheitslücken stehen im Zusammenhang mit dem sogenannten Coruna Exploit, über den zuletzt auch Google berichtet hatte.

Fixes sind bereits in neueren iOS-Versionen integriert

Die betroffenen Schwachstellen hatte Apple zwar bereits früher behoben, allerdings nur in neueren Systemversionen. Mit den aktuellen Updates bringt Apple dieselben Sicherheitsfixes nun auch auf Geräte, die nicht mehr auf iOS 17 oder neuere Versionen aktualisiert werden können.

Update für ältere Geräte lohnt sich

Auch wenn ältere iPhones und iPads keine großen neuen Funktionen mehr bekommen, bleiben sie durch solche Updates sicher. Gerade deshalb lohnt es sich, die neuen Versionen möglichst schnell zu installieren, denn sie schließen mehrere bekannte Sicherheitslücken.