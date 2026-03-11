iPhone 18 Pro: Dynamic Island könnte doch gleich bleiben

Während viele Gerüchte auf eine kleinere Dynamic Island hindeuteten, könnte Apple seine Pläne nun verschoben haben. Laut neuen Informationen aus der Lieferkette soll sich das Design des iPhone 18 Pro weniger stark verändern als zunächst erwartet.

Demnach könnte die bekannte Aussparung im Display größtenteils unverändert bleiben, obwohl zuvor über eine Verkleinerung spekuliert wurde.

Apple setzt offenbar weiterhin auf das aktuelle Design

Der bekannte Leaker Digital Chat Station berichtet, dass Apple teilweise auf bestehende Gehäuse- und Formteile zurückgreifen könnte. Dadurch würde das grundlegende Design der neuen Pro-Modelle dem Vorgänger stark ähneln. Gleichzeitig sollen Face ID und die Dynamic Island im Wesentlichen gleich bleiben, während größere Änderungen erst später geplant sind.

Face ID unter dem Display wohl verschoben

Eigentlich wurde erwartet, dass Apple Face ID unter das Display verlegt, wodurch die Dynamic Island deutlich kleiner werden könnte. Laut den neuen Informationen wurde dieses Upgrade jedoch auf eine spätere Generation verschoben.

Damit würde Apple die aktuelle Displaylösung zunächst weiter nutzen, während die vollständige Integration der Sensoren unter dem Bildschirm noch Zeit benötigt.

Andere Upgrades rücken stärker in den Fokus

Auch wenn sich beim Display wenig verändert, soll es dennoch mehrere technische Verbesserungen geben. So könnten die neuen Pro-Modelle einen deutlich stärkeren Chip sowie einen größeren Akku erhalten.

Im Gespräch sind unter anderem ein neuer A20 Pro Chip, der mit einer modernen 2-Nanometer-Technologie gefertigt werden soll, sowie ein Akku mit über 5.000 mAh. Darüber hinaus arbeitet Apple offenbar an Kameras mit größerer Blende, wodurch Fotos besonders bei wenig Licht profitieren könnten.

Gerüchte rund um die Dynamic Island bleiben widersprüchlich

Interessant ist jedoch, dass sich verschiedene Quellen weiterhin widersprechen. Während einige Leaker von einer unveränderten Dynamic Island sprechen, erwarteten andere zuletzt eine deutlich schmalere Aussparung.

Unter anderem hatten in der Vergangenheit Ross Young sowie Mark Gurman berichtet, dass Apple das Design verkleinern könnte. Solche widersprüchlichen Gerüchte sind bei neuen iPhones allerdings nichts Ungewöhnliches.