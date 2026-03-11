Wird das iPhone 18 Pro teurer?

Während viele Technikprodukte teurer werden, plant Apple offenbar eine andere Strategie. Laut Branchenanalyst Ming-Chi Kuo könnten die Preise für das kommende iPhone 18 Pro trotz steigender Komponentenpreise stabil bleiben.

Neue Apple-Geräte geben einen ersten Hinweis

Ein Blick auf die aktuellen Produkte deutet bereits in diese Richtung. Zum einen hat Apple das verbesserte iPhone 17e wieder bei 699 Euro starten lassen, zum anderen liegt auch das neue MacBook Neo bei vergleichsweisen günstigen 699 Euro.

Gerade deshalb gehen Marktbeobachter davon aus, dass Apple bewusst versucht, Preise stabil zu halten, während gleichzeitig viele Konkurrenten ihre Geräte verteuern müssen.

Apple nutzt Turbulenzen im Chipmarkt

Der Hintergrund ist der derzeit turbulente Markt für Speicherchips. Einerseits steigen die Preise für DRAM- und NAND-Speicher, weil andererseits die Nachfrage durch KI-Server massiv wächst.

Apple reagiert darauf mit einer besonderen Strategie. Während viele Hersteller ihre Preise erhöhen oder Funktionen streichen müssen, versucht Apple laut Analysten, Komponenten langfristig zu sichern und Mehrkosten selbst aufzufangen.

Dadurch könnte der Konzern sogar Marktanteile gewinnen, während Wettbewerber unter steigenden Kosten leiden.

Analysten erwarten stabile Startpreise

Auch andere Experten sehen ähnliche Signale. Laut Analyst Jeff Pu könnten die Einstiegspreise für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max unverändert bleiben. Demnach würde das Pro-Modell weiterhin bei etwa 1.299 Euro starten, während das größere Modell bei 1.449 Euro beginnen könnte.

Vorstellung des iPhone 18 Pro im Herbst erwartet

Trotz aller Spekulationen bleibt noch etwas Geduld nötig. Apple wird die neuen Pro-Modelle voraussichtlich erst im September offiziell vorstellen. Bis dahin dürfte sich jedoch zeigen, ob Apple seine Strategie wirklich durchzieht – und ob das iPhone 18 Pro tatsächlich ohne Preiserhöhung auf den Markt kommt.

Foto: MacRumors.