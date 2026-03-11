Darum verzichtete Sonos auf ein Konkurrenzprodukt zum Apple TV 4K

Sonos hat kürzlich bekannt gegeben, ein geplantes Hardware-Projekt eingestellt zu haben, das als direkte Konkurrenz zum Apple TV 4K hätte fungieren sollen. Das Projekt mit dem Codenamen „Pinewood“ wäre der erste Vorstoß des Unternehmens in den Bereich der Streaming-Boxen gewesen. Doch statt den Markt für Set-Top-Boxen zu betreten, entschied sich Sonos gegen die Umsetzung. Das sind die Gründe.

Laut Tom Conrad, CEO von Sonos, fehlten dem Unternehmen schlicht die notwendigen Software-Ressourcen, um ein solches Produkt erfolgreich zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. In einem Interview mit Bloomberg erklärte Conrad, dass es zwar einen geplanten Veröffentlichungstermin gab, jedoch weder ausreichend Personal noch ein durchdachter Plan vorhanden gewesen seien, um das Projekt termingerecht und qualitativ hochwertig umzusetzen. Selbst bei Einhaltung des ursprünglichen Zeitplans wäre das Produkt nicht rechtzeitig erschienen.

Conrad betonte, dass die Entscheidung, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, weniger eine Frage der Marktchancen war, sondern vielmehr eine Konsequenz aus der aktuellen Situation der Softwareentwicklung bei Sonos. Das Unternehmen habe schlicht nicht die Kapazitäten gehabt, um eine Video-Streaming-Box auf dem gewohnten Qualitätsniveau zu realisieren. Darum konzentriert sich Sonos nun weiter auf seine eigentliche Kernkompetenz: die Entwicklung hochwertiger Audio-Lösungen.

Set-top-Box von Sonos hätte zwischen 200 und 400 US-Dollar kosten sollen

Das geplante Produkt von Sonos hätte voraussichtlich zwischen 200 und 400 US-Dollar gekostet. Zum Vergleich: Die neueste Version des Apple TV 4K kostet zwischen 169 und 189 Euro. Apple hat die Hardware des Apple TV 4K zuletzt im November 2022 aktualisiert. Seitdem warten Kunden auf eine neue Generation. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass eine neue Set-top-Box von Apple kommen könnte. Doch bis letzte Jahr ließ diese auf sich warten. Ob es 2026 so weit sein wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Hättet ihr euch für eine Set-top-Box von Sonos interessiert?