Apples erstes faltbares iPhone nimmt langsam Gestalt an, denn laut einem neuen Bericht von JP Morgan, der MacRumors vorliegt, dürfte es gleich mit einem echten Highlight aufwarten: einer branchenweit ersten 24-Megapixel Kamera, die direkt ins Innendisplay integriert ist.

Gerüchte über eine Kamera unter dem Display kursieren schon länger, doch jetzt gibt es erstmals konkrete Details zur Auflösung. Während aktuelle Android-Modelle meist nur 4 oder 8 Megapixel bieten, weil die Bildqualität durch die Display-Schichten leidet, scheint Apple hier einen deutlichen Sprung zu schaffen.

„Under Display Camera“ soll gute Fotos liefern

Der Bericht spricht von einem 24-Megapixel-Sensor mit sechs Kunststofflinsenelementen – das wäre ein echter technologischer Fortschritt. Offenbar ist es Apple gelungen, die Lichtdurchlässigkeit deutlich zu verbessern, wodurch Fotos klarer und detailreicher ausfallen sollen als bei bisherigen Lösungen.

Allerdings hat der Fortschritt wohl auch seinen Preis: Laut JP Morgan musste Apple auf LiDAR und optische Bildstabilisierung verzichten, um das kompakte Design des Foldables beizubehalten.

Diese Kameraausstattung ist für das iPhone Fold geplant

Was die restliche Kamera-Ausstattung angeht, gehen die Meinungen leicht auseinander. Analyst Ming-Chi Kuo erwartet ein Dual-Kamera-Setup auf der Rückseite und jeweils eine Kamera für den gefalteten und offen Zustand. Mark Gurman von Bloomberg spricht dagegen von insgesamt vier Kameras – zwei auf der Rückseite, eine außen und eine innen. Und laut dem bekannten Leaker Digital Chat Station sollen die beiden Hauptkameras jeweils 48 Megapixel liefern.

Beim biometrischen Login soll Apple angeblich auf Touch ID in der Seitentaste setzen, während Face ID wohl keine Option ist, zumindest in der ersten Generation.

Wann das iPhone Fold erscheint? Gurman rechnet mit einem Launch im Herbst 2026, während die japanische Quellen eher von 2027 ausgehen. Offenbar feilt Apple noch an wichtigen Designelementen wie dem Scharnier und nimmt sich dafür lieber etwas mehr Zeit.