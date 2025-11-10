Apples erstes faltbares iPhone nimmt langsam Gestalt an, denn laut einem neuen Bericht von JP Morgan, der MacRumors vorliegt, dürfte es gleich mit einem echten Highlight aufwarten: einer branchenweit ersten 24-Megapixel Kamera, die direkt ins Innendisplay integriert ist.
Gerüchte über eine Kamera unter dem Display kursieren schon länger, doch jetzt gibt es erstmals konkrete Details zur Auflösung. Während aktuelle Android-Modelle meist nur 4 oder 8 Megapixel bieten, weil die Bildqualität durch die Display-Schichten leidet, scheint Apple hier einen deutlichen Sprung zu schaffen.
„Under Display Camera“ soll gute Fotos liefern
Der Bericht spricht von einem 24-Megapixel-Sensor mit sechs Kunststofflinsenelementen – das wäre ein echter technologischer Fortschritt. Offenbar ist es Apple gelungen, die Lichtdurchlässigkeit deutlich zu verbessern, wodurch Fotos klarer und detailreicher ausfallen sollen als bei bisherigen Lösungen.
Allerdings hat der Fortschritt wohl auch seinen Preis: Laut JP Morgan musste Apple auf LiDAR und optische Bildstabilisierung verzichten, um das kompakte Design des Foldables beizubehalten.
Diese Kameraausstattung ist für das iPhone Fold geplant
Was die restliche Kamera-Ausstattung angeht, gehen die Meinungen leicht auseinander. Analyst Ming-Chi Kuo erwartet ein Dual-Kamera-Setup auf der Rückseite und jeweils eine Kamera für den gefalteten und offen Zustand. Mark Gurman von Bloomberg spricht dagegen von insgesamt vier Kameras – zwei auf der Rückseite, eine außen und eine innen. Und laut dem bekannten Leaker Digital Chat Station sollen die beiden Hauptkameras jeweils 48 Megapixel liefern.
Beim biometrischen Login soll Apple angeblich auf Touch ID in der Seitentaste setzen, während Face ID wohl keine Option ist, zumindest in der ersten Generation.
Wann das iPhone Fold erscheint? Gurman rechnet mit einem Launch im Herbst 2026, während die japanische Quellen eher von 2027 ausgehen. Offenbar feilt Apple noch an wichtigen Designelementen wie dem Scharnier und nimmt sich dafür lieber etwas mehr Zeit.
Kommentare 3 Antworten
Count me F***ing in…
Bin so hippelig auf ein Fold-Phone das ich schon überlegte auf Android zu wechseln…
(kurzeitig mal ein Flip 3 in Besitz gehabt)
Aber nein, ich warte noch bis Apple seine „Perfektion“ nochmal drüber macht…
Die ersten Generation der Fold-Geräte waren ja katastrophal,
selbst Samsung als Markführer hat die UDC (Under Display Camera)
nach dem Fold 4 & 5 wieder aufgegeben.
Hoffe Apple macht hier was richtiges draus.
Und warum soll FaceID keine Option sein?
Im Front Display sollte es kein Thema sein, damit das Gerät entsperren und dann öffnen.
Ok, TouchID als zweite Option ist dann zur Freigabe der Passwörter oder Login im geöffneten Zustand praktikabel.
Hoffentlich wird es so gut wie ich es mir vorstelle…
Kann mich mit folds überhaupt nicht anfreunden und finde sie wie damals die Nokias total unpraktisch. Erst Handy auseinander klappen, somit zwei Hände nötig um Gerät zu nutzen. Wenn ich mal schnell ein Widget prüfen will, Wäre mir das zu lästig.
Würde ich nie kaufen, zumal ich glaube das das geknickte Display immer eine Schwachstelle ist.
Das „große“ Display dient vorrangig nur zur Nutzung zum „aktiven“ nutzen. (Medienkonsum)
Das Frontdisplay ist hauptsächlich für „schnelle“ checks da. (Nachrichten oder die Widgets)
Mir gefällt bei den modernen Geräten (Fold 7) sehr, das sie kaum dicker (8,9mm) sind als normale Smartphones (iPhone 17 Pro -> 8,7mm) und man die Wahl zwischen kompakten 6,5″ und großen 8″ Zoll Display hat.
Nutze daheim ein iPad mini (8,3″) und es ist perfekt, dasselbe jetzt in einem Fold und ich bin überglücklich und brauch niemals wieder ein iPad.
Ja, der Knick war bisher eine große Schwachstelle, wie gesagt auch in den ersten Generationen eine Katastrophe und auch der Grund warum Apple nicht eingestiegen ist weil sofort ein Display-Gate im Internet losgefeuert wäre, bei anderen war es dagegen egal.
Jetzt ist es aber relativ robust und Apple wird da nichts unfertiges rausbringen. (siehe dem iPhone Air wo auch sofort auf ein neues Bend-Gate gewartet wurde aber sich nicht erfüllt hat)