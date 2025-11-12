Aqara Präsenzsensor FP300 jetzt für 49,99 Euro erhältlich

Früher waren viele Produkte von Aqara nur über einen Hub des Herstellers mit Matter kompatibel, mittlerweile ändert sich das allmählich. Das beste Beispiel ist der Aqara Präsenzsensor FP300, der ab sofort für 49,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich ist. Der Sensor kann nicht nur via Zigbee mit einem Aqara Hub gekoppelt werden, sondern auch via Thread direkt mit einem Border Router wie dem HomePod mini oder Apple TV. Damit ist eine direkte Matter-Anbindung sichergestellt.

Im Gegensatz zu einem klassischen Bewegungssensor, der nur auf Bewegungen reagiert, funktioniert der Aqara Präsenzsensor FP300 dank zusätzlichem 60-GHz-mmWave-Radar etwas anders. Der Sensor kann so auch Anwesenheit erkennen, selbst wenn man sich nicht bewegt. Das ist praktisch, wenn man abends gemütlich auf dem Sofa sitzt.

Aqara lässt uns in der Produktbeschreibung wissen: „Seine adaptive KI-Lernfunktion optimiert die Empfindlichkeit kontinuierlich, um Fehlauslösungen zu minimieren. Dadurch bleiben Lampen und Geräte eingeschaltet, während Sie sich auf dem Sofa ausruhen, und werden bei Bedarf ausgeschaltet.“

Aqara Präsenzsensor FP300 mit bis zu drei Jahren Batterielaufzeit

Ausgestattet mit einer Wandhalterung mit Gelenk kann der Aqara Präsenzsensor FP300 einfach an der Wand oder auch Decke befestigt werden. Entweder per Klebepad, Schrauben oder auf magnetischen Oberflächen. Das Sichtfeld beträgt 120 Grad, die Reichweite 6 Meter. „Der FP300 wird mit zwei austauschbaren CR2450-Zellen betrieben und bietet eine Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren im Zigbee-Modus oder bis zu 2 Jahren im Thread-Modus“, heißt es von Aqara.

Zusätzlich zu den Bewegungssensoren verfügt das neue Aqara-Gadget auch über Licht-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Das könnte für die eine oder andere Automation mit Apple Home durchaus interessant sein.