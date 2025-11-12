Vor gut einem Jahr habe ich erstmals das Magmoji Wallet von LAUT gesehen und konnte der Idee durchaus etwas abgewinnen. Die süßen Figuren, die man als Rucksack über MagSafe am iPhone befestigen kann, sehen schon ziemlich witzig aus – mehr aber auch nicht. Für den Alltag finde ich das Magmoji Wallet, das eher ein Magmoji-Rucksack ist, einfach nur unpraktisch. Falls du in der Weihnachtssaison für einen Hingucker sorgen willst, kannst du jetzt das neue MagMoji Wallet „Lebkuchenmann“ oder „Weihnachtsbaum“ kaufen.

Für schlappe 29,99 Euro kannst du dir die MagSafe-Plüschtasche hinten aufs iPhone klatschen, um so in die richtige Stimmung zu kommen. Viel mehr dürften sich andere über das witzige Add-on freuen, denn ein Schmunzeln ist garantiert. Im Praxiseinsatz finde ich die Teile aber mehr als untauglich, da sie viel zu groß sind und zum Beispiel die Kamera verdecken.

So sehen die neuen Magmoji Wallets für Weihnachten aus

Die Idee unterstütze ich weiterhin, mehr als ein Gimmick ist der MagSafe-Rucksack von LAUT aber nicht. Als kleines Extra ist ein Reißverschluss eingearbeitet, denn du kannst auch Kleinigkeiten hineinpacken und mitnehmen – Ladekabel, Geld, Schlüssel und mehr. Sei kreativ.

Ich habe schon die Avocado getestet

Ich habe ja das Magmoji Wallet „Avocado“ getestet und habe das Ding meinem Sohn vermacht, der das Teilchen als Spielzeug nutzt. Da MagSafe magnetisch ist, klebt die Avocado bei mir zu Hause am Kühlschrank und wird ab und zu umgeparkt oder mit Kleinigkeiten gefüllt. Ich habe die Plüsch-Tasche nicht mehr an meinem iPhone genutzt, da ich sie störend finde. Wenn deine Kinder schon im Smartphone-Alter sind, könnte das Wallet eventuell ein nettes Geschenk sein.

Ich bleibe dabei: LAUT hat mit den Magmoji Wallets eine witzige Idee zum Leben erweckt, allerdings sind sie eher eine Spielerei als eine sinnvolle Ergänzung für den Alltag. Außerdem sind sie mit 29,99 Euro keineswegs günstig.