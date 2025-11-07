Ikea: 21 Matter-kompatible Smart-Home-Produkte vorgestellt

Ikea hat gestern den Launch von 21 teils neuen, teils aktualisierten Produkten fürs Smart Home angekündigt. All diese Produkte kommen mit Matter und lassen sich somit nahtlos in die meisten Smart-Home-System integrieren. Die Erweiterung und Neugestaltung des Sortiments soll Smart-Home-Zubehör laut Ikea einfacher zu nutzen und auch erschwinglicher machen.

Konkret hat Ikea die Produkte der „drei Schlüsselbereiche des Smart Homes“ Licht, Sensoren und Steuerungselemente erweitert und aktualisiert. Die neuen smarten Kajplats-Leuchten des schwedischen Möbelhauses kommen dabei in diversen Formen, Größen, Designs und Lumen-Leveln. Sowohl Leuchten mit weißem, als auch Leuchten mit farbigem Spektrum sind verfügbar. Selbstverständlich sind die Leuchten auch dimmbar.

In Sachen Sensorik umfasst das Sortiment nun Sensoren für Bewegung (Myggspray), Tür und Fenster (Myggbett), Luftqualität (Alpstuga), Temperatur und Feuchtigkeit (Timmerflotte) sowie Wasserleck-Erkennung (Klippbok). Unter den Steuerungselementen finden sich Fernbedienungen und smarte Steckdosen. Die Fernbedienung Bilresa ist dabei in verschiedenen Ausführungen und auch verschiedenen Farben verfügbar.

Smart-Home-Hub Dirigera kann auch Matter

Für die Verwendung der Smart-Home-Produkte ist ein entsprechender Hub nötig. Ikea hat dafür den Matter-zertifizierten Controller „Dirigera“ im Sortiment. Es lässt sich aber auch ein Hub einer anderen Marke verwenden, sofern dieser über Thread funken kann. Mit Dirigera könnt ihr dank Matter aber nicht nur Ikea-Produkte steuern, sondern auch Matter-fähige Produkte anderer Hersteller.

Wann die neuen, smarten Produkte im Shop verfügbar sein werden, hat Ikea in seiner Pressemeldung nicht näher spezifiziert. Sucht man aktuell nach den Produkten auf der Ikea-Webseite, schaut man derzeit jedenfalls noch ins Leere. Sicherlich sollte es aber nicht mehr lange dauern, bis die Produkte in einer der Filialen oder online erhältlich sein dürften.