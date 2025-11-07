Tineco, Experte für smarte Haushaltsreiniger, bringt den Akku-Staubsauger Tineco Pure One A90S (Amazon-Link) auf den Markt, der erstmals im September auf der Messe in Berlin zu sehen war. Mit einem Marktpreis von 699,99 Euro handelt es sich um einen Premium-Sauger, der vielerlei Extras mitbringt.

Ausgestattet mit 270 AW Saugkraft sorgt der A90S sowohl auf Hartböden als auch Teppichen für Sauberkeit. Darüber hinaus schneidet die Bürste Haare automatisch ab, damit nichts verstopft. Mit einem neuen Schalter am Handstück kann man außerdem eine Lippe hochfahren, um so auch größere Partikel problemlos aufsaugen zu können.

Akku-Staubsauger bietet optimierte Kantenreinigung

An der Bürstenwalze selbst ist ein kleines Display eingebaut, das die Verschmutzung in Echtzeit anzeigt, sodass sich die Reinigungsleistung automatisch erhöht. Mit an Bord ist auch eine verbesserte EdgeSense-Technologie, mit der eine dreifache Kantenreinigung ermöglicht wird. Sobald der Sauger in Wandnähe kommt, schaltet er einen Gang hoch und saugt vorne, rechts und links den Schmutz ein.

Als besonders nützlich erweist sich das grüne Licht, das sowohl rechts als auch links besonders kleine Staubpartikel in einem Bereich von 150 Grad sichtbar macht. Darüber hinaus kann man so dunkle Bereiche erleuchten, um dort den Schmutz besser erkennen zu können.

Die Laufzeit muss ich im Test noch überprüfen

Der Tineco Pure One A90S hält laut Hersteller bis zu 105 Minuten durch, allerdings nur dann, wenn man die Fugendüse benutzt. Der Wert von 75 Minuten bei der Reinigung mit Bodenwalze klingt gut, wobei das nur zutrifft, wenn man im Eco-Modus saugt. Als weiteres Extra ist ein klappbares Saugrohr mit dabei, um unter Möbeln bequemer zu reinigen.

Im Lieferumfang ist nicht nur die erwähnte 2-in-1-Fugendüse enthalten, sondern auch eine FlexiSoft-Bürste für empfindliche Oberflächen, eine Mini-Powerbürste für Betten und Sofas sowie eine Ladestation, die gleichzeitig auch das Zubehör aufbewahrt.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Akku-Staubsauger Tineco Pure One A90S ist ab sofort für 699,99 Euro erhältlich. Bei mir ist der Sauger schon angekommen, allerdings noch nicht ausgepackt, sodass ich meinen Test erst etwas später anbieten kann.