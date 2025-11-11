Tapo P410M: Neue Außensteckdose mit Matter und Stromzähler

Erst vor einigen Wochen mussten wir über einen Produktrückruf von Hama berichten. Der Hersteller hat potenzielle Qualitätsprobleme an seiner Matter-Outdoor-Steckdose erkannt. Zumindest optisch scheint dieses Modell auch von anderen Herstellern verwendet zu werden. Da kommt die Neuerscheinung von TP-Link gerade recht: Der Tapo P410M ist definitiv ein „anderes“ Produkt. Wir haben die wichtigsten Infos für die neue Außensteckdose mit Matter für euch.

Da wäre zunächst einmal der Preis. Der neue Tapo P410M Smart Plug kostet 24,90 Euro (Amazon-Link). Prime-Mitglieder können ihn versandkostenfrei bei Amazon bestellen, die Auslieferung soll Anfang Dezember erfolgen. Meistens geht es dann ja doch ein bisschen schneller.

Tapo P410M kommt mit WLAN und IP54

Prinzipiell würden wir rund um Matter eher auf eine Funkverbindung via Thread setzen. Gerade im Außenbereich hat klassisches WLAN aufgrund seiner normalerweise höheren Reichweite durchaus eine Daseinsberechtigung. Der Tapo P410M funkt über das 2,4 GHz Netzwerk mit eurem Router und eurer Matter-Installation. Die Ersteinrichtung erfolgt wie gewohnt per Bluetooth.

Das schwarze Gehäuse besteht aus einem UV-beständigen Kunststoff. Der Smart Plug ist nach IP54 zertifiziert und demnach staub- und spritzwassergeschützt. Die Betriebstemperatur gibt der Hersteller mit -20 bis 50 Grad Celsius an. Direkt am Gerät ist das Ein- und Ausschalten über einen kleinen Power-Button möglich, zudem gibt es eine LED zur Statusanzeige.

Ein weiteres Feature des Tapo P410M ist seine intelligente Energieüberwachungsfunktion: Sie misst nicht nur den Stromverbrauch angeschlossener Geräte in Echtzeit, sondern erkennt auch die Richtung des Energieflusses. Somit eignet sich der Adapter hervorragend zur Überwachung kleiner Balkonkraftwerke oder anderer rückspeisender Systeme.

Falls ihr demnächst noch ein Beleuchtungsprojekt im Garten starten wollt und dabei nicht auf smarte Lichterketten setzt, dann könnte der Tapo P410M Smart Plug ein geeigneter Kandidat sein.