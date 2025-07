Apple erklärt Funktionen von Apple Intelligence in 5 Minuten

Auf seinem deutschen YouTube-Kanal hat Apple ein neues Video veröffentlicht, das Apple Intelligence und die wichtigsten Funktionen des KI-Assistenten in rund 5 Minuten vorstellt.

In dem Video erfährt man unter anderem, wie man störende Objekte in Fotos entfernt, individuelle Bilder in Image Playground erstellt oder Antworten auf Fragen von ChatGPT erhält.

Ein perfekter Einstieg für alle, die bisher noch keine großen Berührungspunkte mit Apple Intelligence hatten. Genutzt werden kann der KI-Assistent von Apple auf dem iPhone 15 Pro und Pro Max, allen iPhone 16 Modellen, dem iPad mini mit A17 Pro Chip sowie allen iPads und Macs mit einem M-Chip.