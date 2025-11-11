Nomad 40W USB-C Slim Wall Charger: Netzteil jetzt auch in Weiß erhältlich

Vor ein paar Monaten haben wir bereits in einem kleinen Testbericht über das Nomad 40W USB-C-Slim-Netzteil berichtet. Damals schaute sich Kollege Freddy die besonders dünne Neuerscheinung des US-amerikanischen Herstellers genauer an.

Der Nomad USB-C Slim Wall Charger, so der volle Name, ist ein Netzteil, das besonders flach gestaltet ist. Gleichzeitig bietet es mit 40 Watt aber ausreichend Leistung, um iPhone, iPad und auch ein MacBook (langsam) aufladen zu können. Die 40 Watt reichen allemal aus, um das iPhone oder iPad mit voller Geschwindigkeit aufladen zu können, beim MacBook muss man hier natürlich je nach Modell etwas mehr Zeit mitbringen, da einige Geräte auch mit bis zu 160 Watt aufgeladen werden können.

Das Nomad Netzteil ist mit nur 15 mm flach und dünn, dafür mit 89 mm aber etwas länger gehalten. Die Verarbeitung ist gut und das Netzteil liefert die Leistung, die sie verspricht. Dank der kompakten Bauweise eignet sich das Nomad-Zubehör perfekt für eine flexible Platzierung in engen Umgebungen. Lädt man Geräte mit vollen 40 Watt auf, wird das Ladegerät mit der Zeit etwas wärmer, aber das ist völlig normal.

Gut für Reisen: Trägt nicht sonderlich dick auf

Das Netzteil verfügt darüber hinaus über die moderne Galliumnitrit (GaN)-Technologie für ein effizientes und kompaktes Laden und unterstützt USB Power Delivery für schnelles Laden kompatibler Geräte. Wie oben bereits angedeutet, eignet sich das Netzteil für das MacBook Air, iPhone, iPad und weitere USB-C-Geräte und verfügt über einen europäischen Netzstecker für den Einsatz in EU-Steckdosen.

Der Eingang des Nomad Slim Wall Chargers liefert 100 – 240 Volt, 50/60 Hertz und 1.2 Ampere, der Ausgang: 40 Watt (5 Volt/3 Ampere, 9 Volt/3 Ampere, 15 Volt/2.66 Ampere, 20 Volt/2 Ampere). Mit Maßen von 15 × 98 × 42 Millimeter trägt das Netzteil nicht sonderlich dick auf und ist daher ein guter Begleiter für Reisen.

Ab sofort kommt zu der bereits erhältlichen schwarzen Farbvariante des Nomad Slim Wall Chargers auch eine weiße Version hinzu. Beide Exemplare sind jeweils zum Preis von 24,99 Euro bei Amazon erhältlich.