Mophie Juice Pack: Neue Akkucases für die aktuelle iPhone-Generation vorgestellt

Apple hat in der Vergangenheit selbst einige Akkucases für vergangene iPhone-Generationen im Portfolio gehabt. Das buckelige Design und die geringe Akku-Kapazität gefiel allerdings nicht jedem. Und auch wenn wohl die Mehrheit der iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen mittlerweile auf praktische MagSafe-Akkublöcke für die Rückseite des iPhones setzen, wirft ein Hersteller stoisch weiter klassische Akkucases auf den Markt.

Mophie hat nun gleich mehrere Akkucases der bekannten Juice Pack-Reihe für das iPhone Air, das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max auf den Markt gebracht. Vor allem das Juice Pack für das dünne iPhone Air wurde so designt, dass es trotz des rückseitigen Akkus nicht sonderlich aufträgt. Es besteht aus einem 2.400 mAh-Akku, das laut Mophie für bis zu 60 Prozent mehr Akkuleistung beim iPhone Air sorgen soll. Das Case ist rund 15 mm dick und damit das dünnste der drei neu vorgestellten Juice Packs.

Das Modell für das iPhone 17 Pro kommt auf eine Akkukapazität von 3.000 mAh, das Exemplar für das größere iPhone 17 Pro Max auf 3.600 mAh. Die beiden Mophie Juice Packs sind jeweils rund 19 mm dick und sollen für 50 Prozent mehr Akku bei beiden iPhone-Modellen sorgen. Laut Angaben des Herstellers wiegen alle Akkucases etwa 98 Gramm.

Rundumschutz, Passthrough-Laden und Lanyard-Öse

Das Besondere an den Mophie Juice Packs ist nicht nur der integrierte Akku, sondern auch ein zusätzlicher Rundumschutz für das jeweilige iPhone 17-Modell. Die erhöhten Ränder verhindern, dass es zu Kratzern oder Beschädigungen am Display kommt, und der umlaufende Schutz sorgt auch bei einem Sturz des iPhones dafür, dass selbiges keinen Schaden nimmt. Wer möchte, kann das iPhone samt Mophie Juice Pack auch um den Hals tragen, da eine Öse für ein Lanyard vorhanden ist.

Zu den weiteren Features der neuen Mophie Juice Packs gehört auch eine Passthrough-Ladeoption. Bei letzterer wird beim Anschluss eines USB-C-Kabels zunächst das iPhone, und dann das Case selbst aufgeladen. Fans von kabelgebundenen Kopfhörern können dank Audio-Passthrough ihre Kopfhörer auch mit dem Akkucase weiterverwenden. Alle drei neuen Juice Packs von Mophie sind bereits auf der US-Website des Herstellers für jeweils 99,99 USD verfügbar, ein Start in Deutschland dürfte auch kurz bevorstehen.