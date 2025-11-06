Apple Arcade: Diese vier Spiele sind neu

Diese Woche erweitert Apple mal wieder sein Apple-Arcade-Angebot um einige weitere Spiele: Bereits am Dienstag ist das Fußball-Manager-Spiel „Football Manager 26 Touch“ erschienen. Heute folgen die Familien-Klassiker „MySims“, „MySims Kingdom“ und „Toca Boca Jr. Classics“. Die vier Neuzugänge lassen sich im Rahmen eines Apple-Arcade-Abos ohne Werbung und Zusatzkosten spielen.

Alle (Hobby-)Fußballmanager unter euch erfreuen sich vielleicht bereits am neuen Arcade-Titel Football Manager 26 Touch (App Store-Link). Neu in dieser Version sind vor allem die Grafik-Engine, die für verbesserte Spielerbewegungen und mehr Details auf dem Spielfeld sorgen sollen. Eine tolle Ergänzung ist aber auch, dass ihr ab sofort Frauenfußball im Spiel managen könnt. Offizielle Lizenzen der Premier League gibt es obendrauf.

MySims und MySims Kingdom

Auch die Sims kommen als Ableger zu Apple Arcade. Mit MySims (App Store-Link) und MySims Kingdom (App Store-Link) könnt ihr euch direkt über zwei Titel der Reihe freuen. Auch in diesen Sims-Editionen geht es natürlich in erste Linie ums Bauen von Häusern und Welten und um das Gestalten eurer Charaktere. Doch beide Spiele kommen auch jeweils mit einer liebevoll gestalteten Story, die ihr durchspielen könnt. In MySims Kingdom taucht ihr dabei in eine Fantasiewelt ein, während ihr in MySims im klassischen Sims-Look bleibt.

Toca Boca Jr Classics

Toca Boca Jr. Classics (App Store-Link) ist eine Sammlung der beliebten Toca-Boca-Jr-Reihe und enthält die Spiele Pet Doctor, Hair Salon, Kitchen Sushi, Mini, Kitchen 2, Blocks, Dance, Builders und Lab: Elements. Ihr braucht also nur eine App zu laden, um auf alle neun Spiele zugreifen zu können. Die Reihe richtet sich vor allem an Kinder und ist freigegeben ab vier Jahren.

Apple Arcade könnt ihr für 6,99 Euro monatlich abonnieren. Abonniert ihr „Apple One“, ist Apple Arcade in allen Tarifen inklusive.