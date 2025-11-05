Apple plant M5 Ultra Chip für 2026

Apple entwickelt nicht für jede Chip-Generation eine „Ultra“-Variante, doch laut einem Bericht von Bloomberg soll 2026 ein M5 Ultra erscheinen.

Neuer High-End-Chip für Mac Studio und Mac Pro

Der M5 Ultra ist in erster Linie für den Mac Studio vorgesehen, könnte aber auch in einer künftigen Version des Mac Pro zum Einsatz kommen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. In der Vergangenheit hat Apple seine Ultra-Chips jedoch stets nach den Pro- und Max-Modellen vorgestellt – entsprechend dürfte der M5 Ultra im Sommer oder Herbst 2026 erscheinen.

Zeitplan der M5-Familie

Während der M5-Chip bereits im MacBook Pro zum Einsatz kommt, werden die Varianten M5 Pro und M5 Max voraussichtlich Anfang 2026 folgen. Der Ultra-Chip dürfte kurz darauf den Abschluss der Reihe bilden und möglicherweise im Juni zur WWDC oder im Herbst 2026 auf den Markt kommen.

Warum gibt es kein M4 Ultra?

Schon Anfang dieses Jahres hat Apple ein neues Mac Studio-Modell mit M4 Max- und M3 Ultra-Optionen auf den Markt gebracht. Damit ist klar: Ein M4 Ultra wird es nicht geben. Der Grund liegt in der Architektur, denn Ultra-Chips bestehen aus zwei Max-Chips, die über Apples „UltraFusion“-Technologie miteinander verbunden sind. Der M4 Max verfügt jedoch nicht über den dafür nötigen UltraFusion-Anschluss.

Apple betonte zudem, dass nicht jede M-Serie zwingend eine Ultra-Variante erhalten soll. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen offenbar darauf, den Ultra-Chip nur dann zu entwickeln, wenn es technologisch oder leistungstechnisch sinnvoll ist.

Fokus auf interne Upgrades

Bislang gibt es keine Hinweise auf größere Designänderungen für den Mac Studio. Daher dürfte sich das kommende Update mit dem M5 Ultra hauptsächlich auf interne Verbesserungen wie Leistung, Effizienz und Kühlung konzentrieren.

Darüber hinaus soll Apple angeblich an zwei neuen Displays arbeiten – mindestens eines davon könnte zeitgleich mit dem Mac Studio (M5 Ultra) im Jahr 2026 erscheinen.