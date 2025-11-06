Etwas älter, aber immer noch gut: Dreame Roboter mit Station für nur 369 Euro

Muss es immer das neuste Top-Modell sein?

Dreame L10s Ultra Gen 2 mit Station.

Für mich gehört ein guter Saug- und Wischroboter zur Grundausstattung eines jeden Zuhauses, da man so ohne viel Arbeit immer saubere Böden hat. Die neusten Modelle kosten weit über 1.000 Euro und bieten dafür die neuste Technik, doch muss es wirklich immer das Top-Modell sein? Wenn du solide Qualität für einen günstigen Preis suchst, dann schau dir jetzt den Dreame L10s Ultra Gen 2 an, der zwar schon etwas älter ist, aber immer noch viele Extras bietet.

  • Dreame L10s Ultra Gen 2 für nur 369 Euro statt 499 Euro (Amazon-Link) – ehemals ist das Modell für 699 Euro gestartet

Ein echtes Highlight des Dreame L10s Ultra Gen 2 sind die ausfahrbaren Wischpads. Damit gelingt die Reinigung bis an den Rand und sogar ein Stück darüber hinaus. Durch die beweglichen Pads kann der Roboter bis zu vier Zentimeter unter Möbeln wischen, die er aufgrund seiner Höhe von 9,7 Zentimeter nicht befahren kann.


Dreame L10s Ultra Gen 2 reinigt an der Kante.
Ausfahrbares Wischpad reinigt auch die Kante.

Ein kleiner Nachteil bleibt jedoch: Die Seitenbürste ist nicht ausfahrbar, was sich vor allem in engen Ecken bemerkbar macht. Im Alltag fällt das aber kaum ins Gewicht, da die Wischpads den Großteil der Arbeit übernehmen.

Smarte Basisstation mit Rundum-Service

Auch die Basisstation überzeugt, da sie große Wassertanks und ein eigenes Fach für Reinigungsmittel bietet. Nach jeder Reinigung werden die Wischpads mit Wasser gewaschen und anschließend mit warmer Luft getrocknet – allerdings gibt es keine heiße Wäsche.

Präzise Navigation und flexible Steuerung

Wie gründlich der L10s Ultra Gen 2 arbeitet, lässt sich bequem in der Dreame-App einstellen. Dank Laser-Navigation erstellt der Roboter innerhalb weniger Minuten eine präzise Raumkarte. Danach könnt ihr festlegen, in welcher Reihenfolge der Roboter die die Zimmer reinigen soll.

Dreame L10s Ultra Gen 2 reinigt.
Der Dreame L10s Ultra Gen 2 kann saugen und wischen.

Teppiche erkennt das Gerät automatisch und hebt dort die Wischpads an, um sie trocken zu halten. Besonders stark verschmutzte Bereiche werden zusätzlich doppelt gereinigt, um auch dort eine zuverlässige Reinigung zu gewährleisten.

Preis-Leistungs-Tipp für nur 369 Euro

Wer keinen vierstelligen Betrag für einen Saug- und Wischroboter ausgeben möchte, bekommt mit dem Dreame L10s Ultra Gen 2 eine leistungsstarke und smarte Alternative. Für nur 369 Euro bietet das Modell eine Ausstattung, die zwar nicht den neusten Stand entspricht, aber für eine ordentliche Reinigung mehr als ausreichend ist – inklusive automatischer Reinigung, Trocknung und intelligenter Navigation.

dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™...
dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™...
  • MopExtend RoboSwing：Erreichen Sie mühelos enge, schwer zugängliche Stellen in Ihrem Haus für eine gründliche Reinigung.
  • Vormax-Saugsystem mit 10.000 Pa ：Sagen Sie Schmutz und Haaren mit kraftvollen 10.000 Pa den Kampf an.
499,00 EUR 369,00 EUR Amazon Prime
