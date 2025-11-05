Nachdem Anker Solix die Anker Solix C1000 Gen 2 (Amazon-Link) im Sommer für die USA angekündigt hat, startet jetzt auch hierzulande die Neuauflage der beliebten Powerstation. Die zweite Generation bietet zahlreiche Verbesserungen und ist darüber hinaus kompakter als der Vorgänger.

Der integrierte LiFePO4-Akku bietet eine Kapazität von 1.024 Wattstunden und liefert damit deutlich mehr Leistung als das Vorgängermodell. Zum einen können Geräte mit bis zu 2.000 Watt problemlos betrieben werden, zum anderen bewältigt die Powerstation kurzfristig sogar bis zu 3.000 Watt. Darüber hinaus lädt die C1000 Gen 2 besonders schnell, weil sie mit dem neuen „Ultra Fast Charge“-Modus ausgestattet ist, der sich bequem per App aktivieren lässt. Im Vergleich zur ersten Generation geht das Laden nun doppelt so schnell, was im Alltag einen klaren Vorteil darstellt.

Anker Solix C1000 Gen 2 bietet viele Anschlussmöglichkeiten

Auf der Vorderseite gibt es ein übersichtliches Smart-Display, zudem befinden sich fort gleich fünf klassische Steckdosen. Außerdem stehen drei USB-C-Anschlüsse sowie ein älterer USB-A-Port zur Verfügung. Einer der USB-C-Ports liefert konkret bis zu 140 Watt Leistung – deshalb eignet er sich ideal, um beispielsweise ein MacBook Pro besonders schnell zu laden. Wenn du Wert auf Nachhaltigkeit legst, kannst du die Station zudem über Solarpanels aufladen, wobei die maximale Eingangsleistung bei 600 Watt liegt.

Insgesamt überzeugt die C1000 Gen 2 nicht nur, weil sie leistungsstark und vielseitig ist, sondern auch, weil sie viele praktische Extras bietet. Dazu gehören eine App, über die sich alle Daten abrufen und Anschlüsse steuern lassen, außerdem ein angenehm leiser Betrieb sowie eine Notstromversorgung, die im Ernstfall in weniger als 10 Millisekunden reagiert. Folglich eignet sich die Powerstation sowohl für den Alltag als auch für den Einsatz unterwegs oder im Notfall.

Mit 999 Euro ist die Anker Solix C1000 Gen 2 eher teuer, aber zum Start bietet man die Powerstation gleich mal mit 400 Euro Rabatt an. Bei solchen Rabatten sollte klar sein, dass man die Station niemals zum Vollpreis kaufen sollte. Statt 999 Euro bekommst du die Anker Solix C1000 Gen 2 nämlich für nur 599 Euro – ein marktüblicher, günstiger Preis.