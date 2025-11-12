HomePod mini 2: Das soll er können

Apple arbeitet offenbar an einer neuen Generation des HomePod mini, der laut aktuellen Infos noch dieses Jahr erscheinen soll. Neben einem schnelleren Chip soll der smarte Lautsprecher auch bei WLAN und Bluetooth ein ordentliches Upgrade bekommen.

Der aktuelle HomePod mini läuft noch mit dem S5-Chip aus der Apple Watch Series 5 von 2019. Dieser Prozessor leistet zwar gute Arbeit, ist aber inzwischen in die Jahre gekommen. Im kommenden Modell dürfte Apple daher auf den moderneren S9- oder S10-Chip setzen, der auf der Architektur des A13 Bionic basiert. Das Ergebnis: deutlich mehr Leistung, effizientere Verarbeitung und eine schnellere Reaktionszeit von Siri.

Schnelleres Wi-Fi und N1-Chip

Auch beim Thema Konnektivität gibt es wohl einen großen Sprung, denn laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman soll der neue HomePod mini 2 mit Apples hauseigenem N1-Funkchip ausgestattet sein. Dieser unterstützt Wi-Fi 6E, das im Gegensatz zum bisherigen Wi-Fi 4 sowohl höhere Geschwindigkeiten als auch eine stabilere Verbindung mit geringer Latenz bietet.

Darüber hinaus wird spekuliert, dass Apple den Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation verbaut. Dieser ist bereits aus der iPhone 15-Reihe bekannt und ermöglicht ein präziseres Handoff-Erlebnis. Das bedeutet, der HomePod mini erkennt die genaue Position anderer Apple-Geräte im Raum und reagiert entsprechend – ideal, um Musik oder Anrufe nahtlos zu übertragen.

HomePod mini 2 in neuen Farben?

Auch optisch könnte es kleine Änderungen geben: Neue Farbvarianten stehen offenbar in den Startlöchern. Besonders die Farbe Rot soll sich aktuell in der Testphase befinden. Derzeit ist der HomePod mini in Blau, Gelb, Orange, Mitternacht und Weiß erhältlich.

Interessant ist zudem, dass Apple laut Gurman den neuen HomePod mini im Einklang mit seinem überarbeiteten Smart-Home-Ökosystem entwickelt. Ob es dabei auch Verbesserungen für Siri gibt, bleibt allerdings abzuwarten. Apple Intelligence soll nach aktuellem Stand nicht auf dem Mini-Speaker laufen.

Aktueller HomePod ist ein Auslaufmodell

Dass das Update kurz bevorsteht, lässt sich auch an der Verfügbarkeit erkennen: Einige Händler führen den aktuellen HomePod mini bereits als „auslaufend“ oder nur noch mit Lieferverzögerung. Für Gurman ein klares Zeichen, dass die zweite Generation schon bald erscheinen dürfte.