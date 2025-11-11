Gibt ein Apple-Händler in den USA einen Hinweis darauf, dass der Start des HomePod mini 2 kurz bevorsteht? Im Online-Shop von bhphotovideo.com wird der aktuelle HomePod mini mittlerweile als „Discontinued“ und „No Longer Available“ gelistet – ein deutliches Zeichen dafür, dass Apple die Produktion eingestellt haben könnte. Auch bei anderen großen Händlern ist der kompakte Lautsprecher kaum noch erhältlich oder nur mit deutlicher Lieferverzögerung verfügbar. All das deutet darauf hin, dass eine Neuauflage des beliebten Smart Speakers nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Gerüchte rund um den HomePod mini 2 kursieren schon seit Monaten. Laut einem Bericht von Bloomberg arbeitet Apple an einer neuen Version, die noch in diesem Jahr erscheinen könnte – möglicherweise sogar schon im Dezember. Auch die sinkenden Lagerbestände bei Drittanbietern passen zu diesem Szenario, da Apple in der Regel alte Modelle auslaufen lässt, kurz bevor ein Nachfolger vorgestellt wird.

Nach der großen iPhone-Keynote im September und mehreren Produktankündigungen im Oktober scheint zwar kein weiteres großes Event in diesem Jahr geplant, doch ein sogenanntes „Silent Release“ per Pressemitteilung wäre nicht ungewöhnlich. So hat Apple bereits in der Vergangenheit kleinere Produktupdates – etwa bei iPads oder Zubehör – ohne großes Event eingeführt.

Das soll der HomePod mini 2 können

Der neue HomePod mini soll laut bisherigen Informationen mit einem leistungsfähigeren Chip der S-Serie und dem N1-Netzwerkchip ausgestattet sein, der für eine stabilere Verbindung im Smart-Home-Netzwerk sorgt. Optisch wird sich dagegen wohl wenig ändern: Das Design soll nahezu unverändert bleiben, lediglich neue Farboptionen stehen im Raum. Möglich ist außerdem, dass Apple die Klangqualität leicht verbessert und die Integration mit Matter und HomeKit optimiert.

Damit dürfte der HomePod mini 2 kein völlig neues Produkt werden, sondern eher ein durchdachtes technisches Update, das den Smart Speaker für die kommenden Jahre zukunftssicher macht.