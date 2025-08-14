HomePod mini: Apple plant schnelleres Modell mit neuem Chip

Nachfolger steht in den Startlöchern

Freddy3 Kommentare zu HomePod mini: Apple plant schnelleres Modell mit neuem Chip

Apple bastelt offenbar an einer neuen Version des HomePod mini, diesmal mit einem frischeren und schnelleren Prozessor. Der Chip basiert auf der S-Serie, die auch in der Apple Watch Series 9, Series 10 und der kommenden Series 11 zum Einsatz kommt.

Entdeckt wurde der Hinweis von MacRumors, die im Apple-Code auf ein Gerät mit der Bezeichnung „B525“ gestoßen ist. Zum Vergleich: Der aktuelle HomePod mini trägt den Codenamen „B520“. Außerdem ist im Code von einem Chip mit der T8310-Mikroarchitektur die Rede, also genau die Technik, die auch in den S9- und S10-Chips steckt.


HomePod mini 2: Ein Chip-Upgrade ist notwendig

Welcher S-Chip es genau wird, ist allerdings noch unklar. Möglich sind S9, S10 oder der kommende S11, der vermutlich ebenfalls den T8310-Kern nutzt. Fest steht nur: Der bisher verbaute S5-Chip des HomePod mini ist in die Jahre gekommen – Zeit für ein Upgrade.

Apple könnte den HomePod mini 2 irgendwann zwischen September und Dezember vorstellen. Weitere technische Upgrades sind möglich, unter anderem wird der von Apple entwickelte Kombi-Wi-Fi-Bluetooth-Chip erwartet, der Wi-Fi 6E unterstützt. Darüber hinaus könnte der HomePod mini auch neue Farbvarianten erhalten.

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Hier weiterlesen

Kommentare 3 Antworten

  2. Wofür? Seitdem Siri Release 2011 kann man doch mit Apples Sprachassistenten nichts anfangen. Was bringt mir da ein schnellerer neuer HomePod, wenn die Basics schon nicht funktionieren.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de