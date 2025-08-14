HomePod mini: Apple plant schnelleres Modell mit neuem Chip

Apple bastelt offenbar an einer neuen Version des HomePod mini, diesmal mit einem frischeren und schnelleren Prozessor. Der Chip basiert auf der S-Serie, die auch in der Apple Watch Series 9, Series 10 und der kommenden Series 11 zum Einsatz kommt.

Entdeckt wurde der Hinweis von MacRumors, die im Apple-Code auf ein Gerät mit der Bezeichnung „B525“ gestoßen ist. Zum Vergleich: Der aktuelle HomePod mini trägt den Codenamen „B520“. Außerdem ist im Code von einem Chip mit der T8310-Mikroarchitektur die Rede, also genau die Technik, die auch in den S9- und S10-Chips steckt.

HomePod mini 2: Ein Chip-Upgrade ist notwendig

Welcher S-Chip es genau wird, ist allerdings noch unklar. Möglich sind S9, S10 oder der kommende S11, der vermutlich ebenfalls den T8310-Kern nutzt. Fest steht nur: Der bisher verbaute S5-Chip des HomePod mini ist in die Jahre gekommen – Zeit für ein Upgrade.

Apple könnte den HomePod mini 2 irgendwann zwischen September und Dezember vorstellen. Weitere technische Upgrades sind möglich, unter anderem wird der von Apple entwickelte Kombi-Wi-Fi-Bluetooth-Chip erwartet, der Wi-Fi 6E unterstützt. Darüber hinaus könnte der HomePod mini auch neue Farbvarianten erhalten.