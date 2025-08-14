NordVPN: 73 Prozent sparen und bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein erhalten

Der Testsieger bei Stiftung Warentest, NordVPN, ist gerade wieder zum Schnäppchenpreis zu haben. Und diesmal könnt ihr nicht nur 73 Prozent sparen, sondern bekommt zusätzlich noch einen Amazon-Gutschein mit dazu. Das ist der aktuelle Deal:



NordVPN Basis : 27 Monate für insgesamt 99,28 Euro statt 312,93 Euro (zum Angebot) plus 10 Euro Amazon-Geschankkarte

: 27 Monate für insgesamt 99,28 Euro statt 312,93 Euro (zum Angebot) NordVPN Plus : 27 Monate für insgesamt 128,20 Euro statt 404,73 Euro (zum Angebot) plus 20 Euro Amazon-Geschankkarte

: 27 Monate für insgesamt 128,20 Euro statt 404,73 Euro (zum Angebot) NordVPN Ultimativ : 27 Monate für insgesamt 208,52 Euro statt 672,03 Euro (zum Angebot) plus 30 Euro Amazon-Geschankkarte

: 27 Monate für insgesamt 208,52 Euro statt 672,03 Euro (zum Angebot)

Warum ich NordVPN nutze

NordVPN eignet sich perfekt, um die eigene Internetverbindung abzusichern und anonym zu surfen. Ich persönlich schalte meinen VPN aber nur dann ein, wenn ich ihn wirklich brauche. Das ist bei mir vor allem der Fall, wenn ich Geoblocking umgehen will – also Inhalte freischalten, die nur in bestimmten Ländern verfügbar sind. Das können exklusive Serien bei Streaming-Diensten sein oder Websites, die nur in bestimmten Regionen zugänglich sind.

Flexibel nutzbar: App oder Browser-Extension

Wer den Schutz dauerhaft will, nutzt einfach die NordVPN-App für Mac oder Windows. Wenn es nur um den Browser geht, reicht auch die Erweiterung für Chrome, Edge oder Firefox. So bleibt der Rest des Systems unberührt, während der Browser vorgibt, in einem anderen Land zu sein.

Riesige Server-Auswahl

Mit NordVPN habt ihr Zugriff auf über 7.400 Server weltweit – von Australien über Deutschland bis in die USA. Hier nur ein Auszug: Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Spanien, Schweden, Türkei, USA, Vietnam und mehr. Die vollständige Liste ist beeindruckend lang und wird ständig erweitert.

Schnelle und stabile Verbindungen

VPN starten ist super einfach: Land auswählen, verbinden, fertig. Downloads, Streaming und sogar Gaming laufen in der Regel ohne Probleme. Lediglich sehr weit entfernte Server können etwas langsamer sein, aber selbst dann bleibt die Verbindung stabil und Abbrüche sind selten.

Warum überhaupt ein VPN?

Ein VPN schützt eure Privatsphäre im Netz, verschleiert die echte IP-Adresse und macht es Hackern schwerer, eure Daten abzufangen. Besonders in öffentlichen WLANs oder auf Reisen ist das Gold wert. Weitere Vorteile:

Geoblocking umgehen

Sicherer Datenaustausch

Schutz vor Cyberangriffen und unsicheren Netzwerken

Preisvorteile beim Online-Shopping

Meshnet-Funktion für virtuelle LAN-Partys

Fazit: Top-Angebot sichern

NordVPN bietet eine exzellente Leistung, eine enorme Server-Auswahl und eine einfache Bedienung. Wer nach einem zuverlässigen VPN sucht, sollte sich den aktuellen Rabatt unbedingt sichern.