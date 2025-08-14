Selbst verraten: Das sind alle Neuheiten von Philips Hue

Das hat man sich bei Philips Hue wohl anders vorgestellt, doch die offizielle Hue-Webseite hat kurzfristig alle neuen Produkte verraten, die eigentlich erst im September der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten. Auf Hueblog.de haben wir schon alle Details ausführlich aufgeschlüsselt, möchten aber auch den Lesern und Leserinnen von appgefahren mit diesem Artikel auf den neusten Stand bringen.

Hue Bridge Pro: Leistungsstärker und mehr Lampen

Seit Jahren wird eine neue Hue Bridge gefordert, dieses Jahr ist es soweit. Die Hue Bridge Pro steht in den Startlöchern, bietet ein neues Design und bezeichnet sich selbst als der „fortschrittlichster Smart-Home-Hub“, mit mehr Kapazität und mehr Funktionen. Darüber hinaus kann man mit der MotionAware-Technologie die smarten Lampen auch in Bewegungssensoren verwandeln.

Hue Secure Türklingel: So sieht sie aus

Schon vorab ist durchgesickert, dass Hue an einer smarten Türklingel arbeitet. Nun gibt es ein erstes offizielles Bild, das die Wired Video Doorbell zeigt. Gleichzeitig hat Hue verraten, dass die Kamera eine 2K-Auflösung bekommt, während die Hue Secure Kameras weiterhin auf 1080p setzen.

Hue Festavia: Zwei Neue Lichterketten

Gleich zwei neue Lichterketten ergänzen die Festavia-Familie: Eine Lichterkette zur permanenten Installation sowie eine Lichterkette in Girlanden-Form. Zur neuen „Festavia Globe String Lights“ lässt Hue wissen: „Jede der Festavia Lightguide-Lampen verfügt über eine einzigartige Innenröhre, die Farbe und Helligkeit perfekt ausbalanciert. Passen Sie sie mit einem Farbverlauf aus mehreren Farben, Lichtszenen oder Spezialeffekten an.“

Hue Lightstrip: Für drinnen und draußen

Die sehr beliebten Hue Lightstrips bekommen Neuzugänge, sowohl für den Indoor- als auch Outdoor-Einsatz. Mit der innovativen ChromaSync-Technologie und dem ultrahellen, echten Weißlicht erhältst du stets eine präzise und gleichmäßige Farbanpassung – perfekt, um Wände atmosphärisch in Szene zu setzen oder funktional auszuleuchten. OmniGlow sorgt dabei für gleichmäßige Lichtlinien. Ein hochwertiges Lichtband, das jeden Raum zum Hingucker macht.

Hue E27: Leuchtmittel mit weniger Energieverbrauch

Das klassische E27-Leuchtmittel, das ebenfalls mit der ChromaSync-Technik ausgestattet ist, soll 40 Prozent weniger Energie benötigen und ultra-tiefes Dimmen bis 0,2 Prozent ermöglichen.