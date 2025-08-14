Konkurrenz für Ring & Nest: Apple tüftelt an smarter Überwachungskamera

Laut einem Bericht von Bloomberg arbeitet Apple weiter an einer Heimüberwachungskamera, die optisch an die Geräte von Ring erinnert, aber natürlich fest ins Apple-Ökosystem integriert sein wird. Die Kamera soll direkt mit der Home-App zusammenarbeiten. Einen fixen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, aber sie könnte zusammen mit oder kurz nach dem für 2026 erwarteten Smart-Home-Hub erscheinen.

Das Besondere: Die Kamera läuft mit einem Akku, der mehrere Monate bis zu einem ganzen Jahr durchhalten soll. Sie ist nicht nur für Sicherheitsaufgaben gedacht, sondern kann auch Personen erkennen und Bewegungen registrieren.

Apple Kamera soll Abläufe automatisieren

Laut Bloomberg wird das Gerät mit Gesichtserkennung und Infrarotsensoren ausgestattet. So kann die Kamera feststellen, wer sich gerade im Raum befindet. Apple geht davon aus, dass Nutzer mehrere Kameras im ganzen Haus platzieren werden. Dadurch ließen sich zum Beispiel automatisch Lichter ausschalten, wenn niemand mehr im Raum ist oder Musik starten, die einem bestimmten Familienmitglied gefällt.

Neben dieser Kamera arbeitet Apple angeblich auch an anderen Smart-Home-Geräten, darunter eine Türklingel mit Gesichtserkennung, die Türen automatisch entriegeln kann. Damit will Apple stärker im Smart-Home-Markt Fuß fassen und direkten Konkurrenten wie Amazons Ring oder Googles Nest herausfordern.