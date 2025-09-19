Den Belkin Reise-Organizer werde ich jetzt häufiger nutzen

Ende August hat mir Belkin angeboten, seinen neuen Reise-Organizer auszuprobieren. Da stand unser Besuch auf der IFA kurz bevor und diese Gelegenheit habe ich mir nicht entgehen lassen. Immerhin konnte ich die kleine Transporttasche für Elektronikzubehör so perfekt im Alltag ausprobieren. Und ich kann schon jetzt festhalten: Die Tasche gefällt mir richtig gut, so dass sie sicherlich auch beim nächsten Trip zum Einsatz kommen wird.

Schauen wir zunächst einmal auf die harten Fakten. Der Belkin Reise-Organizer kostet 24,99 Euro (Amazon-Link) und kommt mit einer plastikfreien Verpackung sowie zwei Jahren Herstellergarantie zu euch. Er ist aus PU-Leder und Polyester hergestellt, verfügt über einen Reißverschluss und ist 12,5 x 18 x 8 Zentimeter groß. Das Gewicht beträgt 220 Gramm.

Eine Sache ist mir bereits beim ersten Öffnen und Befüllen des Reise-Organizers sehr positiv aufgefallen. Die Tasche lässt sich sehr weit öffnen, genauer gesagt beträgt der Öffnungswinkel 120 Grad. Das erleichtert den Zugriff auf die einzelnen Fächer und das darin befindliche Zubehör enorm.

Das alles passt in den Belkin Reise-Organizer

Was genau ihr im Belkin Reise-Organizer verstaut, bleibt natürlich euch überlassen. Es gibt ein integriertes Netz mit Reißverschluss, ein großes, zwei mittlere und zwei kleinere Fächer. Außerdem gibt es ein elastisches Band mit sechs „Abschnitten“, in denen kleineres Zubehör wie etwa ein AirPods Ladecase festgehalten werden kann. Zudem gibt es eine kleinere Schlaufe, die wie gemacht für den Apple Pencil oder andere Stifte ist.

Hier mal ein kleiner Überblick über all das, was ich zur Messe in die Transporttasche gepackt habe. Platz für zwei zusätzliche Apple-Gimmicks war locker vorhanden, ein paar weitere Kleinigkeiten hätte ich auch noch unterbringen können.

Nur eine Sache hatte mich ein kleines bisschen irritiert. Im Inneren des Reise-Organizer ist eine lange Schlaufe zu finden, die augenscheinlich keinen bestimmten Zweck erfüllt. Auf der Produktseite schreibt Belkin dazu: „Befestigen Sie ein AirTag mit einem speziellen Halter, um Ihre Dinge unterwegs schnell über den Ortungsdienst von

Apple zu orten.“ Nun gut, man könnte den AirTag auch einfach im Netz mit Reißverschluss verstauen…

Ehrlicherweise habe ich keinen wirklichen Überblick darüber, wie gut oder schlecht andere Taschen dieser Art von No-Name-Marken sind, auf Amazon gibt es ja eine riesige Auswahl. Der Belkin Reise-Organizer hat mir jedenfalls gut gefallen, vor allem weil man ihn so weit öffnen kann. Ich werde ihn ganz sicher weiter nutzen.